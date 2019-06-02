وطن النهار

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وقام عدد من المتطوعين بصندوق مرضى السرطان التابع للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان بزيارة المرضى بمركز الكويت لمكافحة السرطان تحت اشراف قسم العلاقات العامة بالمستشفى.

من جهته قدم رئيس صندوق مرضى السرطان د. خالد الصالح الشكر لادارة مركز الكويت لمكافحة السرطان لتسهيل مهمة متطوعي الصندوق والرابطة لزيارة اجنحة المرضى بالمركز وذلك لمشاركتهم أجواء العيد القريبة وتوزيع الهدايا عليهم لاضفاء البهجة على قلوبهم ورفع روحهم المعنوية.

وقال ان مبدأ زيارة المرضى ومنهم مرضى السرطان هو تكريس لمعنى المشاركة والدعم والمساندة لهذه الفئة من المرضى الذين يحتاجون للتعبير عن الحب وادخال السرور عليهم، وأداء مثل هذه الزيارات ليس من باب الواجب فقط بل هي لتحسين الحالة النفسية للمريض وانعكاسه ايجابيا على عودته لحياته الطبيعية.

وفيما يختص بأمراض السرطان قال الصالح إن التوعية حجر الأساس في مكافحة السرطان، مشددا على أهمية اعلام الناس بعوامل المخاطرة المسببة للسرطان وتعريفهم بأهمية الكشف المبكر، لافتا الى أن نسبة الشفاء من أمراض السرطان عالميا تتراوح بين60 و70%، ويمكن بالتوعية أن نصل بها بين 80 و85%. وشدد على أن مرض السرطان لم يعد قاتلا، لافتا لاحظوا أن المريض الذي يعالج في الكويت تكون لديه نسبة شفاء ودعم ومساندة روحية وأسرية ومجتمعية أفضل ممن يعالجون بالخارج.

