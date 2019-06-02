وطن النهار

نفت ادارة مستشفى الاميري ما نشر من فيديو عبر رسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يتهم فيه عاملة نظافة في المستشفى الأميري الجديد بسرقة منظفات.

وقالت الادارة ان المنظفات من مسؤولية شركة التنظيف وليست في عهدة وزارة الصحة وان العاملة تنقل هذه المنظفات للمبنى القديم للاحتفاظ بها بالمخزن. وفي شأن اخر اعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن اكتمال استعدادات وزارة الصحة لاستقبال 22 من الأطباء الاستشاريين الزوار لمستشفيات الوزارة خلال شهر يونيو 2019 بحسب جدول الزيارة المُعَدّ لكل منهم وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة في استضافة كبار الاستشاريين والأطباء.

واكد العنزي معاينة الاطباء الحالات المرضية واجراء العمليات الجراحية النادرة بمشاركة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة فضلاً عن القاء المحاضرات العلمية والمشاركة في الورش والمؤتمرات الطبية بما يعمل على احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في الكويت.

