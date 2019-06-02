وطن النهار

تطلق هيئة القوى العاملة، اليوم، نظام الربط الالكتروني مع جمعية المهندسين، حيث اكدت مدير ادارة مركز نظم المعلومات م. رباب العصيمي أن الهيئة انتهت من الفترة التجريبية للربط الالكتروني مع أنظمة جمعية المهندسين فيما يخص اعتماد المهن الهندسية التي بدأت شهر نوفمبر 2018. وقالت في تصريح صحافي: ان الهيئة اصدرت تعميما يلزم إدارات العمل الاعتماد على الربط الالكتروني مع جمعية المهندسين ويحظر على الموظفين طلب شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من الجمعية في شأن اصدار اذونات العمل الخاصة بالمهن الهندسية لجميع التخصصات للعمالة الوافدة والذي سيبدأ العمل به اليوم.

