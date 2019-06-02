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جموع غفيرة أدت صلاة القيام لليلة الـ 27 في المسجد الكبير

«خير من ألف شهر»


أدت جموع غفيرة من المصلين صلاة القيام في المسجد الكبير الليلة الماضية لليلة قبل الـ 27 من شهر رمضان 1440 هجرية وامتلأت جنبات المسجد بالمصلين التماسا لليلة القدر التي هي خير من الف شهر مصداقا لقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر).
وأم المصلين في صلاة القيام في الركعات الأربع الأولى القارئ فهد الكندري وفي الركعات الأربع الثانية القارئ مشاري العفاسي. والقى الخاطرة الإيمانية بعد الركعة الرابعة الداعية الإسلامي الشيخ أحمد القطان الذي اكد «أن القرآن الكريم أشتمل على كل أمور وتفاصيل حياتنا والآيات التي ذكرها القارئ في صلاة القيام في هذه الليلة بينت صفات الذين يمشون على الأرض هونا».


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