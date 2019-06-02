وطن النهار

كرم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثامنة لحفظ القرآن الكريم بمسجد برالوالدين في أبوحليفة. وفي هذا الصدد أكد المحافظ خلال كلمته، أهمية المسابقات الرمضانية في فتح المجال أمام الحافظين في التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وحسن تدبره، لا سيما أنها من الأعمال التي تعتبر من أولويات أهل الكويت الذين جبلوا على حب ودعم حلقات تحفيظ القرآن. وأضاف إن من أجل النعم على أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، فكلما تمسكنا به في شؤوننا كانت لنا العزة والرفعة، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالقرآن الكريم وحفظته، فضلا عن الدعم اللامحدود وتشجيع أبنائها وحثهم على حفظ هذا الكتاب الكريم وبذل جميع الجهود اللازمة لخدمة ذلك الهدف العظيم. ودعا الشيخ فيصل الحمود إلى التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الاصيلة وغرس القيم والاخلاق الحميدة.

