وطن النهار

تحت رعاية وزير الإعلام محمد الجبري شهد مسجد مزيد مطلق الرشيدي بخيطان الحفل الختامي لمسابقة ناصر الجبري الرمضانية الكبرى في حفظ القرآن الكريم. حضر الاحتفال الشيخ ناصر الجبري ممثلا عن وزير الإعلام والشيخ حامد عبد العال إمام المسجد والمشرف العام على المسابقة وعدد من الحضور وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي أقيمت على 7 مستويات. ورحب عريف الحفل الشيخ مصطفى نجيب بالحضور وأثنى على المشاركين وقال: إن المسابقة تقدّم لها ما يتجاوز 600 متسابق هذا العام من كل أنحاء الكويت مشيدا بدعم وتشجيع الوزير الجبري. وفي كلمة مقتضبة نقل الشيخ ناصر الجبري ممثل راعي الحفل تحيات وزير الإعلام إلى الحضور والمتسابقين مؤكدا أن الكويت أميرا وحكومة وشعبا جبلت على نصرة كتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته ومن هذا المنطلق يحرص وزير الإعلام على تشجيع مثل هذه المسابقات ودعمها. من جهته، ألقى الشيخ حامد عبدالعال إمام المسجد كلمة قال فيها: إن الهدف منها تحبيب أولادنا في القرآن قراءة وترتيلا وتجويدا وتدبرا حتى يعم الخير والفائدة، معتبرا خروج المسابقة بهذا الزخم الكبير من المشاركين يؤكد أن هناك تواصلا كبيرا بينها وبين المجتمع. وزاد إن مثل هذه المسابقات تسهم بشكل كبير في نشر علوم القرآن بين أبناء الجيل الجديد وتجعل حياتهم مباركة ومليئة بالخير وتسهم في سمو الأخلاق والحياة الاجتماعية السعيدة موجها شكره إلى لجان التحكيم. وطالب الفائزين بأن يكونوا مصاحف تمشي على الأرض، موضحا أهمية حفظ القرآن الكريم وسهولة ذلك. وعقب ذلك تم الاعلان عن الفائزين في المستويات السبعة والمتميزين والتي تبدأ بحفظ جزء واحد وتنتهي بحفظ القرآن كاملا ثم حفظ القرآن كاملا بالقراءات السبع وهو المستوى الذي أضيف للمسابقة هذا العام.

