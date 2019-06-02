وطن النهار

أوضح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد ايراني ان مذكرة التفاهم التي تنوي بلاده طرحها على دول الجوار عبارة عن أفكار لدى البلاد لطمأنتهم بعدم الاعتداء عليهم نافيا علمه بتحديد موعد تقديم هذا المقترح للكويت.

وقال ايراني في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها في فندق كراون بلازا أن بلاده تسعى لاقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ومنها الكويت مشيرا الى أن الكويت أبلغت ايران بدراسة المقترح الذي لم يقدم رسميا حتى الآن، لافتا الى ان الجانبين يحتاجان الى المزيد من النقاش وذلك عبر تبادل الزيارات في المستقبل دون أن يحدد موعد لهذه الزيارات أو على اي مستوى.

وأضاف من المهم جدا أن نتبادل الزيارات فيما بيننا ولا توجد أجندة محددة حتى الآن لمناقشة هذا الأمر. وحول ارسال بلاده نائب وزير الى دول المنطقة في حين زار وزير الخارجية محمد ظريف دول أخرى غير الدول الخليجية قال ايراني ان الوزير ظريف ليس لديه مشكلة في زيارة هذه الدول الشقيقة لافتا الى وجود زيارات متعددة لمسؤولين من دول خليجية أخرى مثل قطر وعمان الى ايران ومن ايران الى هذه الدول.

وأشار الى الزيارة التي قام بها الوزير ظريف الى الكويت وأكد أنه لا مشكلة في من يمثل ايران ولكن الاهم المباحثات التي تجرى ومحتوى الرسالة التي حملها المسؤول الايراني من القيادة الايرانية، موضحاً أنه لابد من فعل شيء لاستمرار هذه الزيارات لأهميتها

وحول رؤيته للجهود الهادفة الى التهدئة قال ايراني نحن نرى الواقع ومدى استعداد هذه الأطراف للجلوس مع ايران.

وأضاف بادرنا لمرات عديدة وبرسائل مختلفة واعلنا الموافقة على الجلوس مع المملكة العربية السعودية ولكننا لم نتلق اي رد منهم والدليل الرسائل التي أرسلت لهم عبر الاشقاء في الكويت ونحن نتساءل لماذا لم يجلسوا معنا فنحن جاهزون لذلك.

وحول تجديد الكويت مواصلتها لدورها في الوساطة بين الأطراف قال: حديث عرقجي مع المسؤولين هنا نصفه كان حول أهمية الحوار واستعداد وجهوزية ايران للحوار مع الاخوة وفي اي مكان وفي اي وقت وليس لدينا خطوط حمراء في حين أن الطرف الآخر لديه بعض الملاحظات واعتقد انهم ليسوا جاهزين حتى الآن للحوار.

وأوضح ايراني أن هذه الأيام تعد فرصة سانحة للجلوس وبحث المواضيع وتحديد أولويات المستقبل لاننا نعيش في منطقة واحدة وكلنا في مركب واحد ولابد من حل مشاكلنا بأنفسنا وليس عبر أطراف أخرى لا تنتمي الى المنطقة.

وحول تصريحات التصعيد من قبل الحرس الثوري قال ايراني: هل تتوقعون أن نقبل ونسكت على التهديدات الأميركية؟ فهذا غير ممكن فاذا هددنا فسيكون هناك رد وهذا حقنا.

وأضاف اعتقد ان هناك تصريحات تنسب الى ايران والحرس الثوري وهي ليست كذلك ومن الطبيعي أن الحرس يرد على التهديدات ولكن علينا كمسلمين وكدول المنطقة فتح حوار فيما بيننا، مضيفا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران قال لا يوجد أي مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة لا مباشرة أو غير مباشرة.

وفي كلمة القاها امام الحضور قال ايراني: نعيش الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك شهر ضيافة الله بمشاعر التقرب الي الباري جل وعلا ونيل الرحمة والغفران ونحن ندعوه تبارك وتعالي ان يعم الامن والسلام والاستقرار في منطقتنا ونسير بخطوات جادة لبناء مستقبل مشرق لبلداننا بعيداً عن التباغض والتنافر وان نسلك درب الحوار والتفاهم ونعالج قضايانا بالحکمة والموعظة الحسنة.

واضاف واذ نشيد بدور سمو امير دولة الکويت وجهوده الحکيمة لمعالجة الأزمات ونستذکر المواقف المبدئية للدفاع عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني نؤکد علي المکانة العظيمة لأولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأهمية احياء يوم القدس الذي اعلنه الامام الخميني الراحل يوماً لاعادة الحق الفلسطيني وطرد الصهاينة الغزاة.

وتابع كلامه: وقال ايراني ان شهر رمضان هو شهر فلسطين ، وشهر انقاذ القدس من هيمنة وبطش المعتدين ورفض محاولات التطبيع وصفقة القرن المشؤومة وان الهدف من اقحام بلداننا في صراعات جانبية واستنزاف مواردنا هو تجاهل القضية الفلسطينية وخلق اعداء وهميين.

واضاف ان ايران طالما دعت الي الحوار والسلام ونبذ الحرب والخصام واقامة علاقات اخوية بناءة مع کل دول الجوار وان علاقاتنا مع دولة الکويت هي نموذج يُحتذي للتعايش السلمي والمصالح المشترکة.

