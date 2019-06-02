آراء

عقد مؤتمر القمة الاسلامية في احد اصعب الأوقات التي تمر بها المنطقة الاسلامية ليس بسبب الحروب والمشاكل السياسية وحجم اللاجئين والمشردين فحسب فهي مشاكل الف عليها المسلمون والعالم اجمع منذ فترة من الزمن الا ان صعوبة الفترة الراهنة في التغيرات التي يشهدها المسرح الدولي وهي تغيرات كبيرة وجذرية يعاد فيها توزيع موازين القوى من جديد ناهيك عن التغيرات السريعة في إطلاق التحالفات وتغيير المواقف. الا الحالة الاسلامية وبالأخص العربية التي نجدها دائما ترفض التغيير او ان يكون التغيير للاسوأ كما حدث مع احداث الربيع العربي ما عزز القناعة لدى الراي العام بضرورة رفض التغيير وابقاء الأوضاع كما هي بنفس العقليات في الادارة والتعاطي مع الامور الحياتية والمستقبلية بينما العالم يتغير بسرعة البرق لاسيما في مجالات التعليم والاقتصاد والتكنولوجيا، لذلك تعقد الكثير من الآمال على منظمة التعاون الاسلامي لكونها تضم دولا إسلامية ذات ثقل وشأن مستقبلي كتركيا وإندونيسيا وماليزيا والطريف انها كذلك تضم روسيا والتي تمكنت خلال السنوات الماضية من العودة كلاعب فاعل ومهم في المسرح الدولي. وقد انتبهت الدول التركية ومعظمها خرج من عباءة الاتحاد السوفييتي السابق الى تلك الحقيقة بما فيها كازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان وقيرقزيا وتركمانستان وأذربيجان وهي دول فتية عكست نشاط الشباب فور دخولها لمنظمة المؤتمر الاسلامي فكانت تلك الدول التي سعت لتغيير المسمى ليتماشى مع الواقع الدولي فلا يمكن لمنظمة ان تستمر وهي تحمل مسمى المؤتمر. فتحول المؤتمر الى تعاون اسلامي وكذلك بفعل قيادات واعية لاسيما لكل من أذربيجان وأوزباكستان وكازاخستان وهي دول شهدت قيادات سياسية مؤثرة ومهمة ان تعزز مفهوم التعاون الإقليمي وقد حظيت تلك الدول بتجارب مهمة بفعل تعاطيها المباشر مع ابرز الدول الصاعدة كالصين وروسيا والهند ما اثرى بشكل كبير في تجربتها في التعاون الإقليمي وهي تجارب من الواضح ان العرب اخفقوا فيها اخفاقا كبيرا سواء كان على المستوى العربي والمغاربي ومن ثم الخليجي بالرغم من الجهود المخلصة والمؤمنة به الا ان الثقافة العربية بالاضافة الى طبيعة الضغوط الإقليمية والدولية والاقتصادية لعبت أدوارا مهمة حدت من نجاح تلك التجارب.

في الامة الاسلامية هناك امم تركية ناشئة ضخت دماء جديدة في حالة الركود الاسلامي وهي حالة ليست جديدة حيث لعبت هذه الشعوب ادوارا مشابهة في حقبة العصور الوسطى ومن المحتمل اننا نعيش في ظروف شبيهة وقريبة حيث الحاجة لتلك الدماء الجديدة والأفكار المختلفة في التعاطي مع قضايا المسرح الدولي.

