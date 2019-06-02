آراء

ما تحصده حوادث المرور من أرواح وما تسببه من إصابات وعاهات خطيرة بشبابنا من قائدي المركبات يتجاوز ماتخلفه الحروب، وبلا مبالغة فإن مايجري في شوارعنا هو بمثابة حرب شوارع يقودها الطيش والرعونة والتهاون بالقانون والنظام.

وفي نكبة مرورية جديدة أريقت دماء ثمانية من شباب الكويت من عائلة واحدة ضحية حادث مروري تسبب به أحد المتهورين في شارع منطقة كبد، هذا الحادث الذي هز ضمير المجتمع يجب أن يضع من يعنيهم الأمر أمام مسؤولياتهم لإدراك تلك الفواجع التي تقع على الطرق ووضع حد لها بالحزم القانوني وتشديد الضوابط على الشباب المتهورين في الشوارع.

وفق احصاءات وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية فإن هناك ما يقارب 450 شخصا يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق في الكويت، أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، وإن كلفة الحوادث تعادل ما يقارب الـ 3% من الناتج المحلي بينما في أميركا يموت ما يقارب 30 ألف شخص سنويا، وبذلك فنحن أخطر من أميركا في نسبة الحوادث مقارنة بالسكان والطرق، وهذا بشكل عام نسبة كبيرة.

من المؤسف أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل (2011/ 2020) والتي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء 1410، ولم يتم تنفيذ غير جزء بسيط منها، الأمر الذي أصاب الكثيرين باليأس، وهذا يحمل الجهات المعنية المسؤولية تجاه التقاعس في تطبيق تلك الاستراتيجية المبنية على دراسات علمية تتلخص في عدد من المحاور منها تطوير وسائل النقل وتقدير الحوادث وكلفتها الاجتماعية والاقتصادية وربط قطاع النقل بالتنمية والتطوير المؤسسي وتطوير المرور وقطاعاته وتدريب الشرطة والتوعية والتعليم وبناء قاعدة معلومات.

