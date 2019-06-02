آراء

في آخر إحصائية بلغ عدد سكان الكويت تقريبا 4?8 ملايين نسمة منهم 1?4 مليون كويتي، و3?4 ملايين وافدين. هذه الأرقام تظهر ان الوافدين تصل نسبتهم إلى الثلثين من مجموع اجمالي عدد السكان الحالي. وبالإضافة الى عدد المقيمين بصورة غير شرعية والتي يجب وضع الحلول العادلة لهم حسب القانون وإنهاء هذه المشكلة إلى الابد. ان التضخم في تلك النسب يعتبر غير عادي بكل المقاييس ولا يوجد له مثيل في دول العالم، والحقيقة أن الوافدين لايخدمون في بلادهم كما يخدمون في الكويت من جميع النواحي.وليس للكويتيين نفس المعاملة مع اولئك الوافدين. لذلك هناك كلفة واضحة في التمتع بجميع الخدمات وعمليات الدعم في الدولة. وبالنظر الى خطط الدولة لتحليل تلك الظاهرة ومدى وضع الحلول لها وتصحيح هذه الاختلالات الخطيرة نجد ان الدولة تتمادى في غض النظر عن هذه المشكلة بل ان خطط الدولة المستقبلية في مشروع التنمية يزيد من حجم المشكلة من حيث ان مشروع خطة التنمية يحتاج الى عمالة جديدة وافدة، على سبيل المثال عند انشاء المستشفيات والمدارس أو أي مشاريع خدمية جديدة حكومية. من يقوم بادارتها؟ إنهم من الوافدين الجد. ومن سيخدم ويدير هذه المشاريع الحكومية. اكيد ستجلب عمالة جديدة لخدمة هذه المشاريع، والطامة الكبرى عند تنفيذ المدن الجديدة المنوي إنشاؤها مستقبلا، ستكون هناك عمالة جديدة ولن يتم الاكتفاء بالعمالة الحالية الوافدة؟ أليس هذا عبئا إضافيا على خدمات الدولة من طرق وكهرباء وماء وزيادة في عملية الدعم الحكومي لتلك الخدمات. ما سيزيد من عمق المشكلة، وتزيد نسبة الوافدين الى المواطنين بشكل كبير ما يعمق المشكلة ونقع في المحظور في هذا الاختلال السكاني والذي يصعب وضع الحلول بسبب التمادي في هذه السياسة السلبية من الدولة بعدم مواجهة تلك المشكلة والتي تعتبر «قنبلة موقوتة» على الامد المتوسط والبعيد، فما الحل وكيف نواجه تلك المشكلة قبل فوات الاوان؟

في اعتقادي ان الحل هو مجموعة من الحلول يجب العمل عليها لتفادي تلك المشكلة الواضحة والخطيرة الا وهي:

أولا: وقف خطة الحكومة في بناء مستشفيات او مدارس او جامعات حكومية والعمل على تخصيص الموجود الى القطاع الخاص لتضمينها الى شركات متخصصة محلية او اجنبية، وسيكون دور الدولة فقط في الأمور السيادية الرقابية وخلق التشريعات المنظمة لتلك الجهات الادارية في القطاع الخاص ومستوى ادائها وعلى الدولة اعطاء المواطن تأمينا شاملا في التعليم والتطبيب على ان يستفيد المواطن من تلك المدارس والجامعات والمستشفيات من دون اي كلفة بل هو حر في اختيار الجهة التي يريد ان يستفيد منها حسب اداء ونجاح كل مؤسسة في عملها التعليمي او الصحي.

ثانيا: احلال المواطن في كثير من الوظائف التي تديرها العمالة الوافدة عن طريق الخطط التدريبية ذات المراحل الواضحة والمبرمجة.

ثالثا: مخرجات التعليم يجب ان تكون جادة وتتماشى مع حاجة العمل في الدولة وهذا يتم عن طريق اصدار تشريعات تنظم هذا العمل عن طريق اجبار الدارسين في التوجه الى التخصصات المطلوبة لاحتياجات الدولة وهذا البرنامج الاجباري يتبعه احلال منظم ومدروس في خفض حجم العمالة الوافدة تدريجيا وتخفيف حجم العمالة المقنعة والسافرة الكويتية.

وهذه بعض الامثلة للحلول المطلوبة وهناك كثير من السياسات التي يمكن ان تفكر بها الدولة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة فعامل الوقت مهم في تحقيق التوازن السكاني في الدولة والموضوع يجب ان يأخذ جل اهتمام صناع القرار بالدولة حتى لا نصل الى اليوم الذي لا ينفع الندم. والله المستعان.

