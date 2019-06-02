آراء

في ظل الصراع الدائر في السودان ما بين رؤية التوجه العسكري، والرؤية المدنية التي يتزعمها المهنيون السودانيون نفذ إضراب شامل لمدة يومين دعا اليه تجمع المهنيين السودانيين احتجاجا على ما يصفونه بتلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة للمدنيين، حيث توقفت حركة العمل تماما اعتبارا من فجر الثلاثاء في محطة الحافلات الرئيسة وفي مطار الخرطوم الدولي وشارك في الاضراب موظفون وأصحاب أعمال في القطاعين العام والخاص، وتوقف موظفون في مطار الخرطوم الدولي والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة عن العمل لمدة 48 ساعة، والهدف من الاضراب حسب تجمع المهنيين السودانيين هو ارسال رسالة واضحة للعالم مفادها أن الشعب السوداني يريد تغييرا حقيقيا ولن يقبل بأن تظل السلطة في يد العسكريين.

ويأتي تنفيذ الاضراب بالرغم من أن إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال وحزب الأمة عن عدم مشاركتهما فيه، بينما أعلن حزب المؤتمر المنطوي في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، مشاركته في الاضراب للتنديد بتعنت المجلس العسكري. وكان المجلس العسكري قد حذر بفصل كل من يشارك في الاضراب من عمله الحكومي ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تعثر المحادثات بين تحالف «اعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يمثل المحتجين، وضباط الجيش الذي تولوا السلطة عقب الاطاحة بعمر البشير، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين حول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأقدم العسكريون تحت ضغط الشارع على اجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، وحققت المفاوضات اتفاقا على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لكنها اصطدمت بإصرار العسكر على ترأس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك، وعليه قرر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الاضراب العام.

وفي ظل تصاعد هذا التوتر نرى أن الحكمة لا تولد وسط تعنت الاطراف المعنية، فالحوار هو الحل الأسلم للتوصل إلى حلول وسطى، تقرب وجهات النظر بتغليب فكرة المصلحة العليا على من يرأس مجلس السيادة، وفي هذا المجال نرى أن المدة التي حكم فيها العسكر السودان منذ 1989م عندما أطاح البشير بالحكومة المنتخبة، هي مدة جد طويلة، تقوت خلالها مؤسسة الجيش والمطلوب حاليا هو الاستفادة من حجم هذه المؤسسة من أجل بناء باقي المؤسسات، البرلمان والهيئات المنتخبة والرقابية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يتطلب عدم تهميشها فهي الضامن الأوحد لاستقرار السودان لغاية بناء باقي المؤسسات عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وبرامج واضحة.

والله من وراء القصد،،،

