آراء

مكة التي أشرق منها النور الى العالم كله وحول كعبتها يطوف المسلمون لتمثل مركزاً دينياً وعقدياً وعاطفيا تهفو اليه افئدة الناس... اليوم تهفو اليها قلوب زعماء الأمة وقادتها ليس في الخليج فحسب بل في الامتين العربية والاسلامية كما ترنو انظار العالم كله ومن يتابعون السياسة والاقتصاد الى هذه القمم في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة الملتهبة اصلاً.

وفي كلمة نابعة من القلب وتعبر عن حرصه الشديد وخوفه على المنظومة الخليجية ناشد صاحب السمو الأمير دول مجلس التعاون الخليجي ان تحقق آمال وتطلعات ابنائها وتتجاوز ما يعكر صفو علاقاتها ووضع حد للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها ومتمنيا من الجميع اعادة الوحدة الى دول الخليج.

وأمام القمة الاسلامية اعلنها سمو الأمير صريحة ان اي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحذر صاحب السمو من التداعيات الخطيرة وبالغة الدقة التي تمر بها منطقتنا وبيّن سموه ان الشعوب الاسلامية اكثر الشعوب استهدافا من الارهاب، داعياً الى التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة قوى الظلام.

هذه القمم تأتي تعبيرا صادقاً من قادة الدول العربية والاسلامية عما يحيط بالأمتين من مخاطر وأزمات لا حصر لها بداية من الحروب الداخلية داخل البلدان العربية وبعض البلدان الاسلامية وانتشار بعض الميليشيات التي تهدد المجتمعات العربية فكان نداء خادم الحرمين الشريفين لعقد تلك القمم وتسابق الزعماء والقادة لتلبية تلك الدعوة وذلك للتشاور فيما بينهم من اجل وضع حلول ناجعة لهذه المشكلات التي تكاد تعصف بمجتمعاتنا العربية والاسلامية.

إن هذه القمم ربما تكون بارقة امل بوضع حد للاخطار المحدقة التي من الممكن ان تشعل المنطقة وهذا بسبب اطماع البعض من القوى الاقليمية في الهيمنة علي مقدرات شعوبنا وفرض سياسة الامر الواقع على بلادنا التي لن ترضخ لتلك الاطماع فبلداننا عصية على هؤلاء لاننا متماسكون، مترابطون، ونقف يدا واحدة امام اي عدوان واشعر ان هذه القمم ستكون -بإذن الله- فرصة لازالة بعض الغيوم التي كانت غيمت على سماء العلاقات الخليجية كما ستكون السبيل للقضاء على كل الطامعين في بلادنا وليحفظ الله الامتين العربية والإسلامية من كل مكروه.

