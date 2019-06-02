أول النهار

بعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية شكر الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية اعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي القمة العربية الطارئة وفي اعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي والتي عقدت في الارض المقدسة مكة المكرمة.

وأشاد سموه بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لاعمال هذه القمم المهمة وما تميزت به من حكمة مما كان له الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لامتينا العربية والاسلامية لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم واعداد عال كان محل التقدير والاعتبار سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وكان صاحب السمو أمير البلاد عاد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن فجر أمس قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي والتي عقدت في مدينة مكة المكرمة.

ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير المالية د. نايف الحجرف ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. وكان صاحب السمو أمير البلاد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه فجر أمس المملكة العربية السعودية وذلك بعد ان ترأس سموه وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي والذين عقدوا في مدينة مكة المكرمة.

هذا وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو الامير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت ورئيس بعثة الشرف وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد وقنصل عام الكويت في مدينة جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل يوسف العنزي.

