أول النهار

أكد السفير الأوزبكي لدى البلاد بهرمجان أعلايوف التعاون الكويتي - الأوزبكي لافتا الى ان علاقات البلدين في تطور مستمر وان بلاده شريك مهم للكويت.

ورحب في تصريح صحافي على هامش مأدبة افطار اقامها ان بلاده مهتمة بجذب مستثمرين كويتيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مشيرا الى ان اوزبكستان بلد جاذب للاستثمار. وان الشعب الكويتي تعرف على ثقافة اوزبكستان المتعددة من خلال النشاطات الثقافية الاوزبكية التي اقيمت هنا.

وأوضح اعلايوف ان هناك عددا من المستثمرين الكويتيين المهتمين بالاستثمار في اوزبكستان زاروا عددا من المدن الاوزبكية لاقامة مشاريع هناك، كاشفا عن ترحيب بلاده بتسيير رحلات مباشرة من الكويت الى العاصمة طشقند وقال: نحن نرحب بالسياح الكويتيين الى بلدي التي تزخر بمعالم سياحية ودينية عديدة ونرحب بأي اجراء من اجل تسهيل وصول السياح الكويتيين الى بلدي.

وأضاف: نتمنى ان تقوم الخطوط الجوية الكويتية بتسيير رحلات إلى اوزبكستان وهذا من شأن تعزيز العلاقات بين بلدينا وتشجيع السياحة، املا ان تكون بلاده وجهة سياحة للكويتيين في المستقبل القريب.

واشار اعلايوف الى ان بلاده تشهد نهضة اقتصادية وعمرانية كبيرة جدا وانها الان تستهدف جلب السياح والمستثمرين من جميع دول العالم، مشيرا الى ان اوزبكستان مشهود لها بالمناطق السياحية المهمة.

وقال ان الاصلاحات التي تشهدها البلاد ليس فقط في المجال الاقتصادي وفتح مجال لاستثمار ووضع قوانين تسهم في جلب وتسهيل الاستثمارات هناك وانما هناك اصلاحات اقيمت في مؤسسات التعليم العالي وتطوير النظام التعليمي اذ اصبح الشغل الشاغل للدولة ومنها تعليم اللغات الاجنبية في الجامعات لمواكبة التطور التعليمي وتقديم اوزبكستان الى العالم من خلال ابراز تاريخها العريق وثقافتها الغنية للسياح والزوار الاجانب. وأوضح اعلايوف ان بلاده الغنية بالنفط والذهب تهتم ايضاً بصناعة وزراعة القطن والخضراوات اذ يعمل السكان بالزراعة وتربية الابقار والاغنام والخيول. وذكر ان هناك اهتماما كويتيا مؤخرا بدول وسط آسيا واوزبكستان من أكبر هذه الدول سكانا، كما انها من اعرق هذه الدول وتحتوي على معالم تاريخية اسلامية كبيرة واهمها في مدن سمرقند وبخارى وحتى العاصمة طشقند، لافتا الى ان هناك مكاتب سياحية كويتية مهتمة ببلاده.

واكد السفير اعلايوف ان سفارة بلاده مفتوحة لجميع الراغبين في الذهاب الى اوزبكستان والحصول على تأشيرة الدخول التي تصدرها السفارة خلال ساعات. ولفت الى ان بلاده ستقيم منتدى استثماريا يومي 7 و8 يونيو الحالي تشارك فيه المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وذلك عبر اقامة معارض، فضلا عن عرض الفرص الاستثمارية هناك والقوانين التي تكفل هذه الاستثمارات. وأشار اعلايوف في الختام الى ان دولة الامارات العربية المتحدة دخلت بقوة الى بلاده من خلال استثمارات بملايين الدولارات، معتبرا ان هذه الخطوة جيدة جداً، كما ان دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوزبكستان وان الخطوط الجوية القطرية ستسير رحلات مباشرة الى طشقند قريباً.

