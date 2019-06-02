الأولى

في كل مناسبة وموقف يقدم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدروس والعبر في الحكمة والحنكة السياسية والقدرة العالية على التعامل مع الأحداث بروح القيادة والمسؤولية، كما أن سموه وفي كل حدث يؤكد حرصه على بقاء مجلس التعاون الخليجي قوياً وشامخاً، ولعل ما قام به سموه من تحركات ولقاءات خلال القمم الثلاث التي شهدتها مكة المكرمة خير دليل على حرص سموه على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية، حرص بالعمل لا بالقول، وبالمبادرات لا بالتلميحات.

ولاشك أن الكلمات المؤثرة التي عبر فيها سموه عن أمله في سرعة إنهاء الخلاف الخليجي كانت نابعة من قلب مخلص وأب حنون وقائد حريص على أمته، عالم بأمورها، خبير بما يحيط بها من مخاطر وتحديات.

ولا يخفى على أحد ما قام به سمو الأمير من جهود واتصالات ومساعٍ لرأب الصدع الخليجي وإيمانه المطلق بضرورة بقاء مجلس التعاون قوياً ومؤثراً وعمل سموه خلال الأشهر القليلة الماضية على عدم توسع الخلاف أولاً ثم على احتوائه، وإعادة المياه إلى مجاريها حتى تعود لمجلس التعاون قوته ومنعته، وقد لقيت مساعي سموه استحسان ورضا شعوب المنطقة وتقدير دول العالم التي أكدت أن حل الأزمة الخليجية سيكون وفق ما وضعه سمو الأمير من ترتيبات في هذا الشأن.

ونحن اليوم ومع قرب انتهاء شهر رمضان نرفع أكف الدعاء إلى الله بأن يوفق سمو الأمير في كل مسعى للخير وأن يعينه على إنجاز ما بدأ به وأن تجد مساعيه التقدير والتجاوب من جميع الأطراف.

اللهم احفظ أميرنا وقائدنا رمز الحكمة والساعي إلى الخير والعامل من أجل وحدة وعزة أمتيه العربية والاسلامية.

