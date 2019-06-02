الأولى

استحلفكم بالله تجاوز ما يعكر صفونا بأمور ليس لها أن تثنينا عن أن نضع مصالح دولنا ومستقبل شعوبنا نصب أعيننا لنعيد الوحدة الى صفوفنا.. بهذه الكلمات المؤثرة النابعة من القلب ناشد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع حد لخلاف عصف بدول المجلس وأضر بمصالحنا وصدع وحدة موقفنا. وقال سمو الأمير، في كلمته أمام القمة الخليجية الاستثنائية في مكة المكرمة مساء الخميس الماضي، ان دول المجلس تمكنت عبر أربعة عقود من المحافظة على مكاسبها وتطوير آليات عملها المشترك ومواجهة المخاطر والتحديات. واشار سموه الى أنه ومن دون ذلك وفي ظل الاوضاع المريرة التي نواجهها سنبقى عاجزين عن منح الأمل والتفاؤل لشعوبنا التي أرهقها خلافنا وآلمها استمراره. وأكد سمو الأمير على أن لقاء قادة دول مجلس التعاون يأتي في ظل تطورات متسارعة تشهدها منطقتنا تنبئ بتداعيات خطيرة على أمننا واستقرارنا داعيا سموه الجميع الى استشعار المخاطر والتحديات والسمو فوق خلافاتنا ولنضع المصالح العليا لدولنا فوق كل اعتبار.

وطالب سموه بالتواصل مع حلفائنا للتأكيد على أن التصعيد لن يقود الا إلى الصدام والدمار وبأهمية التمسك بخيار الحوار لتجنيب منطقتنا ويلات حروب عانينا منها طويلا. كما دعا سموه إلى ضرورة التواصل مع الطرف الآخر والتوضيح بكل صراحة وشفافية بأن اسبابا عديدة وممارسات خطأ وراء وصولنا لهذا المستوى من التوتر مطالبا سموه بضرورة معالجتها وتصحيح المسار في التعامل مع الأحداث في المنطقة. من ناحية ثانية أكد سمو الأمير على أن الأمة العربية عانت ولسنوات عديدة أوضاعا صعبة وتراجعا حادا في أمنها واستقرارها انعكس على القدرة على تفعيل العمل العربي المشترك وأدى الى تعطيل مقومات التنمية والبناء للدول العربية ودعا سموه، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر القمة العربية في مكة المكرمة فجر الجمعة، الى تغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة ازاء التصعيد الذي تشهده المنطقة، معربا سموه عن قلقه البالغ من أن يضيف هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة جرحا الى تلك الجروح وهو ما يدعونا إلى أن نعمل بكل ما نملك ونسعى الى احتواء ذلك التصعيد.

وبين سمو الأمير أن القمة العربية تعقد في ظروف دقيقة ومخاطر محدقة بأمن واستقرار أمتنا العربية، كما أن اللقاء يعبر عن ادراك لخطورة ما نتعرض له اليوم من تصعيد وتداعيات تهدد أمننا واستقرارنا تستوجب منا دراسة السبل الكفيلة للمحافظة على ذلك الأمن والاستقرار.

وتطرق سموه الى مسيرة السلام في الشرق الأوسط وما تعانيه من جمود أدى الى تراجع قضية العرب المركزية الاولى وهي القضية الفلسطينية على مستوى العالم.

واشار سموه الى الاوضاع المأساوية في سورية والصراع الدامي في اليمن واشتعال الاشتباكات في ليبيا واضطراب الاوضاع في السودان والجزائر فضلاً عما نواجهه من استمرار ظاهرة الارهاب، مشيراً سموه الى أن كل ذلك يمثل جروحا في جسد هذا الوطن. وقال سمو الأمير انه ازاء ما نواجهه من تصعيد ومخاطر محدقة فإننا مطالبون بالتواصل وبما لدى الاشقاء من علاقات بأطراف التصعيد في محاولة لاقناعهم بتغليب الحكمة واللجوء للحوار والتأكيد بأن اسبابا وممارسات خطأ وراء ذلك التصعيد تستوجب منا المبادرة والتحرك لتصحيح مسارات خطأ في تعامل الجانب الايراني للاحداث والتطورات ولمشاغل وهموم دول المنطقة.

وكان سمو الامير قد القى كلمة امام القمة الاسلامية في مكة المكرمة الليلة قبل الماضية اكد فيها وقوف الكويت الى جانب المملكة العربية السعودية ازاء ما تتعرض له المملكة وبشكل متواصل من هجمات تستهدف امنها واستقرارها ، معربا سموه عن الاستنكار لهذه الهجمات، كما عبر سموه عن ادانته للهجمات التي تعرضت لها السفن قبالة سواحل الامارات لما تشكله من تهديد لامن واستقرار المنطقة.

واشار سموه الى ان الامة الاسلامية تعيش اوضاعا صعبة وان مكانتها في العالم وبكل اسف وفق معدلات واحصاءات عالمية لا تبعث على الارتياح، واضاف سموه بأن المنطقة والامة الاسلامية تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة وتحديات غير مسبوقة بسبب تسارع وتيرة التصعيد الذي ينبئ بتداعيات خطيرة على امننا واستقرارنا. ودعا سمو الامير الى التعامل مع الاوضاع المستجدة باقصى درجات الحيطة والحذر وان نسعى الى افساح المجال واسعا للجهود الهادفة الى احتواء التصعيد والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام وان نحكم العقل والحكمة للحفاظ على المصالح العليا لدولنا والامن والسلامة والطمأنينة لشعوبنا. وشدد سمو الأمير على أننا امام استحقاقات تاريخية ومصيرية لابد لنا من الوفاء بها ليتحقق لابناء الامة الاسلامية آمالهم وتطلعاتهم المشروعة بالامن والاستقرار والرخاء والتقدم، وأكد سموه على ان استمرار معاناة العالم من الارهاب يؤلمنا وما يضاعف ألمنا ان تكون الشعوب الاسلامية اكثر الشعوب استهدافا من ذلك الارهاب، داعيا سموه الى ضرورة مضاعفة الجهد ورفع وتيرة التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة قوى الظلام.