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مكة المكرمة- الوكالات: أكدت القمم الثلاث الخليجية والعربية والاسلامية التي عقدت في مكة المكرمة على مدى يومين أهمية ارساء مبادئ حسن الجوار في المنطقة ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في محاربة الارهاب والتطرف. وفيما دانت القمتان الطارئتان الخليجية والعربية الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها ناقلات نفط قبالة الامارات ومحطتي ضخ تابعتين لشركة ارامكو النفطية السعودية وطالبتا بضمان حرية الملاحة والممرات المائية فقد شددت القمة الاسلامية العادية الـ14 على رفض اي مساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. واكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم الطارئة ان دول المجلس وحدة لا تتجزأ وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعا واعلنوا تأييد الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران ودعم اجراءات السعودية والامارات لحماية امنهما.

الى ذلك دان قادة الدول العربية في قمتهم العربية الطارئة الاعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران باستهداف سفن تجارية في المياه الاقليمية للامارات وكذلك محطتين لضخ النفط داخل السعودية عبر طائرات بدون طيار.واكد القادة في بيان ختامي صادر عن قمة مكة الطارئة ان سلوك ايران في المنطقة ينافي مبادئ حسن الجوار ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الامن والاستقرار في الاقليم تهديدا مباشرا وخطيرا.

وعلى صعيد متصل، أكدت القمة الإسلامية في دورتها الـ14 العادية التي اختتمت في مكة المكرمة فجر امس رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين. واكد البيان الختامي للقمة، التي انعقدت تحت عنوان يدا بيد نحو المستقبل على مركزية قضية فلسطين وشدد الدول الاعضاء على أنها ترفض وتدين باشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بما ذلك اعتراف الإدارة الأميركية.