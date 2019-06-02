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مكة - كونا: أشاد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الاسلامي مساء الجمعة بجهود الكويت واندونيسيا بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في اطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.

واكد القادة في البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية مجددين دعمهم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حق العودة للاجئين. كما أشاد قادة دول وحكومات التعاون الاسلامي بالجهود التي تقوم بها الكويت لدعم الوضع الانساني في سورية مؤكدين موقفهم المبدئي الداعي الى صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي. واعرب القادة في البيان الختامي عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الكويت لدعم الوضع الانساني في سورية باستضافتها ثلاثة مؤتمرات مانحين والمشاركة في رئاسة مؤتمرين آخرين بالاضافة الى حضور مؤتمرين اخرين والمساهمة بمبلغ وقدره مليار وتسعمائة مليون دولار آخرها ما أعلن في مؤتمر المانحين المنعقد أخيراً في بروكسل بمبلغ 300 مليون دولار للفترة 2019 - 2021. الى ذلك اشاد القادة باستضافة الكويت المفاوضات للأطراف اليمنية لما يزيد على ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الانساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولا لحل هذه القضية. وثمنوا جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن مشيدين باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية.