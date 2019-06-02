مال وأعمال

تدرس جهات استشارية واقتصادية حالياً تحديد الإطار العام للمشاريع التي ستقام في منطقة الشمال ومدى تكافؤها مع التشريعات الدولية وارتباطها بالتشريعات المحلية وصولاً إلى تنفيذ بدء أعمال مشروع الحرير بحلول 2020 في ضوء اطار اتفاق دولي محلي للضوابط والمعايير.

كشفت مصادر لـ «النهار» أن اجتماعات تضم مختصين كويتيين وخبراء دوليين مستمرة بشأن وضع آلية التعامل مع اراضي منطقة الشمال للجهات التي تستثمرها بالشراكة أو الانتفاع أو الاستثمار او البيع او التأجير،وبما يحقق مردودها المالي والاجتماعي فضلا عن وضع تعديل مسودات الاتفاقيات والعقود والجوانب الفنية والإدارية لجهاز مشروعات الشمال للوصول إلى وضع الأسس الاولى للمشروع بما يحقق تطلعات رؤية الكويت الاقتصادية 2035. وأوضحت المصادر أن تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم اقتصاد الكويت، من شأنها ان تفتح مجالا للتوسعات الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتوظيف وتوفير فرص عمل وفرص تجارية وصناعية، لذا يجري العمل على وضع خطة متماسكة وعملية وقابلة للتطبيق في مشروع مدينة الحرير والجزر.

ووفقا للمصادر بات جهاز مدينة الحرير في مرمى توقيع العقود الفعلية للمشاريع التي تنتظر انجاز مشروع قانون الحرير في مجلس الأمة والمتوقع ان يصدر قبل انتهاء الدور الانعقادي الجاري، حيث تشترط الجهات الاستثمارية العالمية وجود قوانين جاذبة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية ومنها الاعفاءات عن بعض الرسوم وخفض الضرائب وإلغاء البيروقراطية والدورة الاجرائية البطيئة. وألمحت المصادر إلى النقاشات والدراسات تضمنت وضع تحسينات على بعض بنود مشروع القانون وضع منظومة متكاملة تتلائم مع التشريعات والدستور الكويتي وتتفق مع طموحات الشركاء الأجانب والشركات العالمية للبدء في التنفيذ لمشاريع البنى التحتية بحلول العام المقبل مؤكدة أنه لن يتم بناء لبنة واحدة بالشمال قبل صدور قانون،حيث تتجه الكويت لاستقطاب كفاءات أكثر قدرة على التعامل مع صياغة العقود الدولية وأليات التعامل مع المرحلة الصعبة القادمة للتشغيل الفعلي. وتجدر الإشارة إلى أن معالم مشروع منطقة الشمال مشروطة بجاذبية قوانين استقطاب الرساميل الأجنبية، مشيراً إلى أنها تستوعب استثمارات تصل إلى 650 مليار دولار وتسهم في تخفيف العبء عن الدولة.

