مال وأعمال

سعياً منها لحماية السوق من الغش التجاري وإحكام قبضتها على البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها ومكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه ومنع التدليس بجميع أشكاله، أصدر مجلس الوزراء القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مادته الثانية: تتم معادلة الدينار بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم. وفي المادة الثالثة: على القانون رقم 62 لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 20 لسنة 2019 إلى أن التوقيع والموافقة على القانون جاءت منسجمة مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتعزيز اقتصاد الدول الخليجية الداخلة في الاتفاق ومواصلة الخطوات الرامية لاقامة الوحدة الاقتصادية فيما بين الدول تيسيراً للتعامل التجاري فيما بينهم.

ولفتت المذكرة الايضاحية إلى أنه يمنع منعاً باتاً استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة وكذلك منع الخداع والغش في نوع البضاعة أو عددها أو مقدارها أو قياسها، كما أشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه يتم مخالفة كل من يقوم بحيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة. وأشارت المذكرة إلى أن موظفي الضبط القضائي لهم حق الدخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود. وفي بند العقوبات، أشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات ولا تزيد عن مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو باحدى هاتين العقوبتين». وأشارت المذكرة إلى أنه إذا اقترن الغش التجاري باستخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير سليمة، يتم معاقبة مرتكب هذا الفعل بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد عن مليون ريال أو ما يعادله من عملات دول مجلس التعاون أو الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. وأشارت المذكرة الابضاحية في عدد 18 مادة على أن هذا القانون ملزم ويسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية في تداول البضائع والسلع على مستوى الدول.

