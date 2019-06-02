مال وأعمال

وجهت وزارة المالية إلى ضرورة التزام وزارات الدولة بضوابط وإجراءات تنظيم عمل الجهات الحكومية فيما يتعلق بالصرف على بند الإعلانات والدعاية.

وآشارت في تعميمها الذي حصلت «النهار» على نسخة منه إلى قرار مجلس الوزراء (444/ أولاً) لسنة 2019 المتضمن الالتزام بضوابط وإجراءات مركز التواصل الحكومي بشأن آلية التعامل مع وسائل الإعلام. ونص التعميم على الجهات الحكومية كافة بالالتزام بالضوابط والإجراءات التي سوف يصدرها مركز التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن آلية التعامل مع وسائل الإعلام وتحقيق الاستخدام الأمثل للمبالغ التي تخصص لهذا الغرض.

