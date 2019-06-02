مال وأعمال

حقق اعلان بنك «KIB» الجديد «انشر أمل» الذي أطلقه بمناسبة شهر رمضان المبارك نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة رسالته السامية التي استطاعت أن تترك تأثيراً ايجابياً كبيراً على الجمهور.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «نحرص في «KIB» دائماً على تصميم الاعلانات التي تترك أثراً جميلاً في نفوس المتلقين وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث لا نركز في اعلاناتنا الرمضانية على الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا، بل نعتمد على سياسة التأثير الايجابي على المشاهدين وخلق انطباع جميل لديهم ما يسهم في نجاح الاعلان بشكل أكبر ووصوله الى أكبر عدد من المشاهدين».

وأوضح توفيقي أن «KIB» قد أطلق أخيراً اعلانين ضمن حملته الرمضانية «أمل للحياة» أولهما «انشر أمل» الخاص بشهر رمضان المبارك والذي حقق نسبة مشاهدة عالية وصلت الى أكثر من 1.3 مليون مشاهد حتى اليوم، وثانيهما اعلان «لازم نستخدم حمود» الخاص للاحتفال بمناسبة القرقيعان والذي شاهده 2.5 مليون مشاهد تقريباً حتى الآن.

ومن جانبه، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «لاشك أن الاعلان الناجح يقوم على فكرة مميزة وذات تأثير على الجمهور وهذا هو النهج الذي اتبعناه حين ابتكرنا فكرة اعلان «انشر أمل» الذي تضمن مجموعة من المواقف التي تدفع الأفراد للتحلي بأخلاقيات أساسية للنجاح في الحياة ومنها الصبر والاصرار والتفاؤل والتسامح والمودة، الى جانب الايمان بأن الأمل والدعم العاطفي يعتبران علاجاً للمرضى يخفف آلامهم ويساعدهم في الاستجابة للعلاج.

مؤكداً أن فوائد الأمل لا تقتصر على مجال الصحة فقط، بل أنه قوة دافعة للعمل، ومصدر للسعادة والسكينة والتفاؤل بأن القادم أجمل، ما يدفعنا للمزيد من الخير والعطاء».

مضيفاً أن «KIB» أطلق أيضاً اعلان «لازم نستخدم حمود» وهو عبارة عن أحداث مرحة ولطيفة لعائلة كويتية وأطفالها يحتفلون بمناسبة القرقيعان، حيث يتفق الأخوة على استخدام أخيهم الصغير «حمود» لمحاولة تشتيت انتباه أهلهم بينما يستمتعون هم بالقرقيعان لوحدهم. موضحاً أن هذا الاعلان يرسم صورة رائعة عن العائلة تتماشى رسالته التسويقية مع عادات وتقاليد الشهر الفضيل.

يذكر أن حملة «KIB» الرمضانية لهذا العام جاءت تحت شعار «أمل للحياة» وهي تتضمن برنامجاً شاملاً ومتنوعاً من الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والرياضية التي تجسد دور البنك كمؤسسة اقتصادية وطنية ملتزمة بواجبها الاجتماعي والانساني تجاه المجتمع الذي تنتمي اليه في أجواء مفعمة بالأمل والمحبة.

