مال وأعمال

اثنى رئيس اتحاد مكاتب السفر محمد لافي المطيري على تحقيق الكويتية في الشهور الأخيرة نسبة 100% من الالتزام بالوقت مع انشاء لجنة أشخاص السوق واللائحة الداخلية، واصفا ما جرى بالانجاز، حيث تم فرز مشاكل السوق، شاكرا لشركات الطيران وضع توصيات وتعاميم الطيران المدني في عقودها فهذا التعاون لم يشهد من قبل والمنشود المراقبة والتطبيق لهذه القرارات والتعاميم التنظيمية.

جاء ذلك خلال الغبقة السنوية التي نظمها اتحاد مكاتب السفر في فندق الفورسيزون تحت عنوان «غبقتنا هالسنة غير» والتي جرى خلالها الاعلان عن رحلة الاتحاد الرابعة بحضور حاشد من الشركات والمكاتب يتقدمهم مدير عام الطيران المدني يوسف الفوزان والرئيس التنفيذي الخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي.

ثم تحدث المطيري عن ابرز انجازات اتحاد مكاتب السفر حيث ذكر انه تم تنظيم 3 رحلات لمكاتب السياحة والسفر جرى خلالها التعرف على أماكن جديدة علما بأن احدى الرحلات كانت الى مدينة هامبورغ لزيارة مصنع الأيرباص، وتابع أنه تم تنظيم رحلة الى أثينا (جزيرتي ميكانوس وسانتوريني) بالتعاون مع طيران الخليج حيث لاقت الرحلات قبولاً ونجاحاً كبيراَ وجرى توزيع أسماء وكلاء لهم باع طويل في مجال حجوزات الفنادق، هذا بالاضافة الى سعي الاتحاد الى تنظيم عدد من الرحلات خلال العام 2019 الى عدد من الدول أبرزها الاعلان عن رحلة الى لوس أنجلوس بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية والتي ستكون خلال شهر سبتمبر القادم وسيتم خلالها زيارة مصنع الطائرات البوينغ والذي يقع في مدينة سياتل.

واشار المطيري الى انه تم تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية خلال العام الماضي وعمل ورشة عمل بالتعاون مع الخطوط الكويتية ومنظمة النقل الجوي أياتا اضافة الى دورات جديدة لمشروع الأياتا الجديد وذلك لخدمة مكاتب السياحة والسفر.

وجرى خلال الغبقة تكريم العديد من الشخصيات منها مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان ومدير محطة الكويت فكري الطويان ومدير المبيعات والتسويق في الخطوط الجوية العربية السعودية عماد حمدي وذلك لرعايته رحلة الاتحاد القادمة الى لوس أنجلوس.

واما مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان فقال قامت الادارة وفقا لاحصائيات 2018 بالموافقة على اصدار تراخيص لما يقارب 500 مكتب سياحة وسفر واكثر من 60 مكتب شحن جوي و70 مكتباً لشركات الطيران ليصل الاجمالي الى أكثر من 600 مكتب يقومون بخدمة جمهور المسافرين. واضاف كما تم التعامل مع اكثر من 6700 شكوى.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي لقد حرصنا على تطبيق خطتنا الاستراتيجية من خلال توفير أسطول عصري متميز ومجهز بأحدث وسائل الترفيه على طائراته، مرورا بافتتاح مبنى الركاب رقم 4 (T4) والذي أدى الى الوصول لأعلى المستويات في دقة المواعيد (OTP) والتي سجلت أحيانا نسبة 100% ولم تقل عن 83%، بالاضافة الى توفير أفضل وأحدث الخدمات في قاعات رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وزاد بعد أن توافرت كل هذه المعطيات بدأنا بزيادة في وجهات السفر من خلال افتتاح محطات هامة مثل (ميلانو ولارنكا) بالاضافة الى التشغيل لمطار صبيحة في تركيا، كما قمنا بزيادة عدد الرحلات الأسبوعية الى باريس ولندن والتي أتت بسبب الطلب المتزايد للسفر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية معلنا عن (8) وجهات للخطوط الجوية الكويتية في موسم الصيف وهي فيينا، ملقا، طرابزون، بودروم، شرم الشيخ، الاسكندرية، تبليسي، نيس، ونعمل على اضافة المزيد من الوجهات على سبيل المثال (كوانزو / كازابلانكا / سراييفو)، وسيتم الاعلان عن تشغيلها فور اعتمادها بشكل نهائي.

