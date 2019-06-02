مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في التاسع والعشرين من مايو الحالي عن فوز فرح حسن أحمد بالجائزة الشهرية بقيمة 100,000 د.ك من الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. يتيح حساب الحصاد الاسلامي لعملاء البنك الاهلي المتحد جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته بالاضافة الى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 د.ك. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 د.ك في كل من العيدين، أعادهما الله على الأمة الاسلامية بالخير والبركات.

كذلك يقدم برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه فرصة الدخول في السحب على 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 10,000 دينار كويتي، بالاضافة الى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي وبالاضافة الى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الاسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقى تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

