مال وأعمال

قال تقرير شركة Ofeed انه في ظل أزمة التعريفات الجمركية والتي عرفت بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأت بتصريحات الرئيس «ترامب» حول زيادة التعريفة الجمركية للسلع الواردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار لتصبح 25 في المئة، في بداية مايو الماضي، وهو ما خلق أزمة بين الصين والولايات المتحدة اعتمدت فيها الصين اجراءات انتقامية على تعسف الولايات المتحدة تجاه الواردات الصينية، بزيادة التعريفة الجمركية على واردات الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 في المئة الى 25 في المئة وهو ما زاد من حدة التوترات بين البلدين.

وأشار «Ofeed» في تقريره الخاص بالنهار انه على إثر هذه الأزمة وتوتر العلاقات بين البلدين والتي انتهت الى قطع الولايات المتحدة لتعاملاتها مع إحدى أكبر الشركات الصينية في المجال التكنولوجي «هواوي»، اتجه الرئيس ترامب الى تحسين العلاقات مع اليابان مصرحا «بأننا لسنا مستعدين لإجراء اتفاق تجاري مع الصين الآن»، وأن «من المرجح أن الصين تتمنى ألا تعيد التفاوض على الاتفاق التجاري مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خسرت كثيرا في حروبها التجارية ولن ترضى بتحقق المزيد من الخسائر وأنه ربما سيكون هناك اتفاق تجاري مع الصين في وقت ما في المستقبل.

اتجه الرئيس «ترامب» الى اعتماد سياسة جديدة يتجه فيها الى تحقيق اتفاق تجاري مع اليابان، كبديل عن العلاقات التجارية مع الصين، حيث أشار إلى أن «علاقات الولايات المتحدة مع اليابان تعاني من خلل كبير سينتهي بمرور الوقت وأننا نعمل على تحسن الميزان التجاري في وقت قريب».

وعلى إثر هذا فقد تطرق الرئيس «ترامب» خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» اليوم الإثنين إلى مجموعة من الموضوعات أهمها التعريفات الجمركية على السيارات، مضيفا بأن مجموعة من النقاط سوف يتم الإعلان عنها في أغسطس القادم.

شهد الدولار الأميركي انتعاشاً خلال هذا الأسبوع واستقرت تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في عامين، حيث سجل اعلى مستوى عند 98.18 وقد افتتح تداولات الأسبوع عند 97.46.

أيضاً الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتضخم في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 3.1% سنويًا في الفترة من يناير إلى مارس لتوافق التوقعات، مقارنةً بالقراءة التمهيدية التي كانت مرتفعة بنسبة 3.2 في المئة، هذا وقد سجل الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل غالبية الاقتصاد نمو بنسبة 1.3 في المئة متجاوزا التوقعات بنسبة 1.2 في المئة على الرغم من أنها لاتزال الأبطأ في عام.

مخاوف البريكست

اظهرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي بتقدم كتل اليمين ويسار الوسط، حيث احتلت أكثر من ثلثي المقاعد أي حوالي 329 مقعداً، لتبقى المخاوف قائمة بشأن مستقبل البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

فقد تزايدت المخاوف بعد تقدم رئيسة وزراء بريطانيا باستقالتها بعد فشلها في تمرير خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي من البرلمان البريطاني، الأمر الذي أعاد عدم التأكد إلى الأسواق من جديد بالإضافة إلى التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إلا أن العملات الأوروبية استمرت في الهبوط مع تراجع الطلب على المخاطرة لصالح الدولار الأميركي الذي أصبح الملاذ الآمن أثناء أزمة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

شهد اليورو انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2017 عند 1.1116، بينما انخفض الجنيه الإسترليني وسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار عند 1.2559.

أعلى مستوياته

التوترات التجارية الحالية دفعت المستثمرين إلى البحث عن الاستثمار الآمن في أسواق العملات، الأمر الذي زاد من الطلب على الين الياباني ليسجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي ويسجل اعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

انخفض الدولار مقابل الين الياباني وسجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر عند 108.71 يأتي هذا في الوقت الذي تزايد فيه التفاؤل في اليابان بعد اجتماعهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشار إلى ضرورة التوسع التجاري مع اليابان.

ارتفاع الين الياباني خلال الأسبوع الماضي جاء على الرغم من تراجع في البيانات الاقتصادية عن اليابان، إلا أن الدعم للعملة اليابانية يأتي بسبب التوترات الحالية في الأسواق والبحث عن الملاذ الآمن.

