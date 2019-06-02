مال وأعمال

من المتوقع أن تتأثر حركة الدولار بشكل كبير لأية مستجدات متعلقة بالحرب التجارية، سواء كانت ردة فعل من الصين أو المكسيك أو غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. في حالة اشتعال فتيل الحرب التجارية أكثر هذا الأسبوع، فمن الممكن للدولار أن يستفيد ويواصل صعوده بينما العكس صحيح، مع التذكير أن الدولار مازال يلعب دور الملاذ الآمن للعملة.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيين قد خلقوا 180 ألف وظيفة في شهر مايو، كما أن معدل البطالة قد استقر عند 3.6 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر. سيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الخدمي والصناعي عن شهر مايو محل اهتمام من المستثمرين حيث أنه قد يعطي انطباعاً مبدئياً عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني.

