مال وأعمال

سيكون اليورو رهن تصريحات البنك المركزي الأوروبي، حيث سيجتمع صناع السياسة النقدية هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة كما سيفصحون عن آخر توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة ولكن قد يقوم المركزي الأوروبي بخفض توقعات النمو والتضخم مرة أخرى بعد أن قام بخفضها في شهر مارس.

الأسواق ستنتظر من المركزي الأوروبي آخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو وذلك في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاطر التجارية العالمية وكذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فسيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب النهائي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر توسعًا بسيطا في النمو في شهر مايو إلى 51.6 من 51.5 في أبريل. سيركز المستثمرون على الناتج المحلي الاجمالي النهائي عن الربع الأول من هذا العام والذي قد يظهر استقراراً في وتيرة نمو منطقة اليورو عند 0.4 في المائة، بعد تسجيل نمو بمقدار 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

أيضا من المتوقع أن تتراجع القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في العام المنتهي في مايو من القراءة السابقة البالغة 1.7 في المائة.

