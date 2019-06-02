مال وأعمال

بالرغم من الارتفاع الكبير في الدولار في الأسبوع الماضي، فقد تمكن الذهب من الاستفادة هو الآخر من حالة الذعر المتعلقة بالحرب التجارية ليرتفع قرابة مستوى 1300 دولار الأونصة.

سيعتمد اتجاه المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبيرعلى آخر مستجدات الحرب التجارية حيث سيحاول المعدن الأصفر اختراق المستوى النفسي عند 1300 مستهدفا 1314. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد انخفضت أسعار خام البرنت في الأسبوع المنصرم لتحقق أكبر انخفاض شهري منذ ستة أشهر حيث زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوترات التجارية، مما أثر على توقعات الطلب العالمي على النفط. انخفض خام البرنت إلى أدنى مستوى له في شهرين بنهاية الأسبوع الماضي حيث أدت عودة إنتاج النفط الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميًا وتراجع

أقل بكثير من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة إلى وضع أسعار النفط تحت مزيد من الضغط. ولكن قد تجد الأسعار بعض الدعم عند مناطق 64 دولاراً للبرميل والتي قد

توقف نزيف الخسارة التي بدأت منذ أن سجل البرنت 75.60 دولارا للبرميل في 25 أبريل.

