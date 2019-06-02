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تعريفات جمركية


لعل أبرز التقارير الصادرة هذا الأسبوع هي تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة وكذلك تحديد مسار السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، فضلا عن أي تطورات متعلقة بالملف التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. من الضروري أن ننوه بأن مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. لكن قد تظل الحرب التجارية تلقي بظلالها على الأسواق المالية خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك.


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