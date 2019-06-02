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نيويورك - «رويترز»: هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المئة وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المسكيك وهى شريك تجاري رئيسي لواشنطن وموًرد مهم للخام إلى الولايات المتحدة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.38 دولار، أو 3.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولارات، أو 5.5 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.50 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى لهما في الجلسة هبط برنت إلى 64.37 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثامن من مارس آذار، بينما تراجع الخام الأميركي إلى 53.41 دولارا للبرميل وهو أضعف مستوى له منذ الرابع عشر من فبراير.

وتنهي عقود برنت شهر مايو على خسارة قدرها 11% في حين هبطت عقود الخام الأميركي 16 في المئة، وهو أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين منذ نوفمبر. و قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 241 ألف برميل يوميا، أو 2.1 في المئة، في مارس إلى 11.905 مليون برميل يوميا وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وأضافت إدارة المعلومات أن الزيادة الشهرية في انتاج النفط الأميركي من رقم معدل بلغ 11.664 مليون برميل يوميا في فبراير ، جاءت في أعقاب انخفاض في يناير وفبراير.

وسجل الانتاج الشهري للخام الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 11.966 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وجاءت معظم الزيادة في الانتاج في مارس من الحقول البحرية الاتحادية في خليج المكسيك حيث ارتفع الانتاج 11.1 في المئة إلى 1.907 مليون برميل يوميا، ونورث داكوتا حيث صعد الانتاج 3.2 في المئة إلى 1.352 مليون برميل يوميا.

