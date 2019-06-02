مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، سلسلة من الرسائل التوعوية تحمل نصائح وإرشادات مرورية متعلقة بالأمن والسلامة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية.

وأشار المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن اطار برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5»، والحرص على المساهمة في نشر الوعي المروري بين أبناء المجتمع، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك التي رسخ فيها ريادته ودوره البارز، واستمرارا لجهود الشراكة الاسترايتجية والتعاون المثمر مع وزارة الداخلية في مناسبات مختلفة وحملات توعوية هادفة ومتنوعة على مدار العام.

ولفت الرويح الى أن الفيديوهات التي يقدمها العقيد ناصر بوصليب - مدير ادارة الاعلام الأمني- وبتنفيذ من «بيتك»، ركزت على تقديم إرشادات تثقيفية وتوعوية بالسلوكيات المرورية لسلامة قائدي المركبات ومرتادي الطرق من المشاة، وكذلك ارشادات لأولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم.

وأضاف أن هذه المبادرة لاقت تفاعلا وترحيبا كبيرين من المتابعين والجمهور لأهميتها وتأثيرها المباشر في توصيل الرسالة التوعوية، لاسيما في شهر رمضان الذي يشهد ازدحامات مرورية وحركة أطفال كبيرة في الشوارع الداخلية للتنقل بين البيوت السكنية في فترة القرقيعان. وأكد الرويح الحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع، منوها بالشراكة التي تربط «بيتك» بمختلف مؤسسات الدولة، ومشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في نشر الوعي المروري في البلاد. وقال أن «بيتك» يساهم بنجاح في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة بمختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات التوعية المرورية، والامن والسلامية، والصحة والتعليم والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، بما يخدم المجتمع ويسهم بتحقيق التنمية المستدامة، ويرسي ركائز الريادة والتميز لـ «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية.

ويواصل «بيتك» برنامجه الحافل بالأنشطة والمساهمات الاجتماعية المتعددة، والمبادرات التوعوية والتواصل اليومي مع الجمهور، والزيارات لجهات مختلفة والمسابقات والغبقات والعروض والأنشطة الرياضية والشبابية التي تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة.

