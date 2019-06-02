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نيويورك - «رويترز»: هبطت الأسهم الأميركية وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أسوأ أداء لشهر مايو أيار منذ عام 2010 بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب المفاجئ لفرض رسوم جمركية على المكسيك والذي أجج مخاوف من أن حربه التجارية المتعددة الجبهات قد تؤدي إلى ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 356.74 نقطة، أو 1.42 في المئة، إلى 24813.14 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 36.80 نقطة، أو 1.32في المئة، إلى 2752.06 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 113.09 نقطة، أو 1.49 في المئة، إلى 7454.62 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 3.01 في المئة وستاندرد آند بورز 2.62 في المئة وناسداك 2.41 في المئة .

وهبط داو جونز لسادس أسبوع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثمانية أعوام. وسجل المؤشران ستاندرد آند بوزر500 وناسداك رابع أسبوع على التوالي من الخسائر.

