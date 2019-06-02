مال وأعمال

أطلقت مجموعة زين في ثمان أسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقريرها السنوي الثامن حول الاستدامة تحت عنوان «وقت العمل..»، والذي يُعدّ بمثابة دعوة إلى العمل لمواجهة التحديات الإقليمية الرئيسة. وأفادت المجموعة في بيان صحافي أن تقريرها للاستدامة عن العام 2018 هو التقرير الثامن الموحد الذي يتناول ويصف خططها الاستراتيجية للاستدامة، والأداء والإنجازات المرتبطة بعملياتها وشركاتها العاملة، ويقدم التقرير معلومات شفافة ومعمقة حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واوضحت أن نشر هذا التقرير يُظهر مدى حرصها الشديد على مشاركة التزامها المتنامي بالاستدامة مع الأطراف ذات الصلة، لذا فإن التوكيد على المحتوى الوارد في سياق هذا التقرير تم تحديده استناداً إلى الأهمية النسبية لكل من زين وأطرافها ذات الصلة، فضلا عن سياق العمليات الذي تعمل ضمنه.

وبينت المجموعة أنها استرشدت بمبادئ الأهمية النسبية، والشمولية والاستجابة المستمدة من معايير ومبادئ المساءلة خلال إعداد التقرير، مستخدمة المعايير التوجيهية الأربعة التابعة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهي إطار توجيهات عالمي في مجال إعداد تقارير الاستدامة، كما أن محتويات التقرير جاءت منسجمة أيضأ مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بإطار العمل الخاص بإعداد التقارير حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

الشفافية

وأشارت زين إلى أن التقارير الشفافة والدقيقة تمثل سمة محورية في ما يتعلق بعمليات الاستدامة، مبينة أن مشاركاتها الاجتماعية تنبع من الاقتناع بأن الإسهامات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول التي تعمل فيها وتحسين أدائها البيئي، وتطوير موظفيها، هي أمور تؤدي في نهاية المطاف إلى مؤسسة أكثر نجاحا وربحية، كما أن أعمالها الرامية إلى تعزيز رفاهية وازدهار مجتمعاتها تتم عبر جميع شركاتها العاملة من خلال توظيف الأنشطة الأساسية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وذكرت المجموعة أنها ستواصل بنشاط معالجة ورفع مستوى الوعي حول «أهداف التنمية المستدامة»، وتطوير الطريقة التي تدير بها أعمالها باعتبارها من القادة الإقليميين في مجالات الاستدامة، وفي هذا الإطار استحدثت مفهوم «الحدود الكوكبية والعتبات الاجتماعية»، حيث يوفر ذلك المفهوم توجها واضحاً لعملياتها كي تحدد محطات رئيسية مناسبة ومؤثرة ذات صلة بالاستدامة.

نداء من أجل العمل

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «هذا التقرير بمثابة (نداء من أجل العمل) نوجهه إلى جميع أطرافنا ذات الصلة على أمل إطلاق موجة في منطقتنا، ندفع من خلالها فكرة أن النهج الجماعي وحده هو الذي سيمكننا من أن نعالج جوانب القصور».

وأوضح الخرافي قائلا « تقارير الاستدامة لا تقدم نظرات متعمقة حول تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي والبيئي فقط، فهي تبرز جانبا مهما آخر بتسلطيها الضوء على استدامة نشاط الأعمال، وفي وقتنا الراهن، وفي ظل منظومات بيئية تتغير سريعاً مدفوعة بتسارع وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، فإن امتلاكنا لاستراتيجية شاملة ومتكاملة ومرتكزة على قيمة مشتركة هو أمر أساسي لنمو مؤسستنا».

وأضاف قائلا «إن العمل بأسلوب يتحلى بالأخلاق وبروح المسؤولية هو أمر يشكل ركيزة لجميع جهودنا وذلك لأننا ندرك مدى تأثير الاتصال على مجتمعاتنا، ونحن حريصون كل الحرص في نهجنا على الاستدامة، حيث أن أحد الدوافع الرئيسية التي تحركنا يتمثل في السعي إلى تشجيع منظومة بيئية تقوم على أساس الابتكار، وهو الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى الاشتمال والتنوع والتمكين».

تحديات كبرى

وكشف الخرافي أن معظم الأسواق التي تعمل فيها المجموعة تواجه تحديات كبرى ذات صلة بالشباب، وإلى جانب نقص المهارات، فإن تنامي الثورة الصناعية الرابعة يضع ضغطاً إضافياً حيث إن التقنيات الجديدة تشكل تهديداً مباشراً للعمالة المتوسطة المهارة، ولذلك إن التزام زين بتوفير منصات تعليمية وخدمات ذات صلة بالصحة في أسواقها هو ركيزة رئيسية من ركائز استراتيجيتها الرقمية، حيث يمكنها أن تحقق ذلك من خلال شبكاتها التي تشكل جانباً مهماً من جوانب بيئتها التمكينية، فاستثمارات زين المستمرة في بناء شبكات متطورة يمنحها ميزة نشر بنية تحتية رقمية فائقة التطور.

وبين الخرافي بقوله « لذلك فإن التناغم بين تَوجُّهنا الاستراتيجي من جهة وبين رفاهية المجتمعات التي نخدمها من جهة ثانية قد قادنا إلى توسيع نطاق أنشطة أعمالنا التجارية في مجموعة من الأحداث التحولية التي توفر إسهامات إيجابية للجميع، ولذلك فإن نهجنا الابتكاري إزاء أعمالنا يسمح لنا بأن نستخدم قنوات رقمية كوسائل لتحقيق النمو والاشتمال».

وتابع قائلا «إن خدماتنا الداعمة - التي تتنوع ابتداء من التأمين المصغر ووصولاً إلى امكانية الوصول إلى التعليم والصحة والترفيه التعليمي تأتي منسجمة مع رؤيتنا إزاء الاشتمال والتنمية، وعلى الرغم من أن جهودنا في هذا الخصوص ما زالت في مراحلها الناشئة، لكنها ستضع الشركة في منزلة الرواد على صعيد خلق قيمة أفضل».

وعلى جانب آخر أكد الخرافي بقوله « إن تطورنا في المجال الرقمي ينطوي على أهمية بالغة الحيوية في ضوء سياقنا التشغيلي، حيث يبقى التفاعل المستمر مع عملائنا ركيزة استراتيجية من أجل ضمان تمتعهم بتجربة عملاء فائقة التميز، وحتى نضمن هذا، فإننا نستثمر في أحدث أنظمة الأتمتة لكي نوفر لهم نمط حياة رقمياً».

تطورات تكنولوجية

وحدد الخرافي السمات التي تبقي المجموعة في قيادة وتيرة الأحداث ومواجهة التحديات في أسواق الشرق الأوسط بقوله « البقاء في بؤرة التطورات التكنولوجية التي تتكشف تباعاَ هو أمر يساعدنا على أن نبقى محتفظين بقدرتنا التنافسية، وفي الوقت ذاته موجهين للتحول الإيجابي في أسواقنا التشغيلية، ولذلك سنظل عند التزامنا بمواصلة المشاركة في معالجة التحديات التنموية الإقليمية الرئيسة: المساواة بين الجنسين، تمكين الشباب، بناء القدرات، التغير المناخي، إلى جانب قضايا أخرى..، فنحن ندرك أن معالجة مثل هذه القضايا سيساعد على تطوير أسواقنا وخلق فرص نمو لعملياتنا».

ويعبّر تقرير زين للاستدامة عن وجهة نظرها بأنّ هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة القضايا الملحّة التي تشمل معالجة ظاهرة تغيّر المناخ وتطوير منتجات وخدمات شاملة والاستثمار في بناء المجتمعات ومعالجة عواقب سوء معاملة الأطفال، كما تتخّذ مجموعة زين خطوات بارزة في حدّ ذاتها لمعالجة أوجه القصور المذكورة إذ تدير على سبيل المثال برنامجًا صارمًا يقوم على تقييم التأثير البيئي لأنشطتها التجارية الأساسية مع تحديد أهداف لتقليل انبعاثات الكربون وتقليل النفايات التي تنتجها إلى الحد الأدنى وتعزيز الوعي البيئي بشكل أكبر.

أمّا في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الشاملة فيعكس التقرير كيفية تركيز استراتيجية زين على توفير الخدمات الرقمية للشركات والمستهلكين لإنشاء قيمة إيجابية طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، تشمل المبادرات الرئيسية التقدّم في مجالات المدن الذكية ومنتجات التأمين المصغر، والصحة الإلكترونية والتعلم الإلكتروني، والخدمات المصرفية الرقمية.

حقوق الإنسان

أفردت مجموعة زين في التقرير مساحة لمبادئ حقوق الإنسان حيث تعترف زين بمسؤوليتها عن الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان من خلال الالتزام الذي تتعهد به في إطار سياستها الخاصة باستدامة الشركات، ودليلها الخاص بسياسة الموارد البشرية، ومدونة قواعد سلوكيات الموظفين، ومدونة قواعد سلوك المُوَرِّدين، وكذلك التركيز على قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الموظفين وعلى سلسلة القيمة في المؤسسة، وعلى المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل زين بنشاط معالجة مسألة مساواة الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، ومن خلال «مبادرة تمكين المرأة» -والتي يقودها نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي- حددت زين مستهدفات استراتيجية من أجل رفع نسبة القيادات النسائية من 14.5 إلى 25% بحلول العام 2020. وخلال العام 2018، رفعت الشركة نسبت النساء في مناصب الإدارة التنفيذية بنسبة 83%، وعينت 88 «سفيرة تمكين مرأة» على مستوى الشركات العاملة التبعة لزين، وتواصل الشركة سعيها إلى مزيد من غرس روح التنوع بين الجنسين في «سياسة الموارد البشرية»، وذلك من خلال مراجعة «الإجازة الأسرية» التي تشمل إجازات أمومة، أبوة، رعاية أبناء، إرضاع، ورعاية رضيع.

بيئة اشتمالية للنساء

وبهدف تشجيع ودعم الإناث كي يواصلن تعليمهن، دخلت الشركة في شراكة مع مجموعة مطوري غوغل في البحرين، وذلك من أجل توفير بيئة اشتمالية للنساء في مجال التكنولوجيا، وفي لبنان، تواصل مجموعة زين توفير برامج تدريبية للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية

وفي العام 2018، واصلت زين معالجتها النشطة لقضيتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (WE)، فمبادرة التحول التي يقودها نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، توفر الآليات التي تعالج زين من خلالها مسألة الفجوة بين الجنسين، وذلك بهدف تقليصها، ولمعالجة هذه القضية في أعمالها، حددت مبادرة تمكين المرأة (WE) مستهدفات صارمة تعكس التزام المجموعة إزاء التنوع والتكافؤ بين الجنسين.

وإذ تؤكد المجموعة أن التزامها بالاستدامة كان وسيبقى دائماً موضع اهتمام استراتيجيي بالنسبة لها، فإنها وعلى مدار السنوات الماضية، دأبت على الاستثمار في مجتمعاتها، مع التركيز على عناصر الاشتمال والتنوع والتطوير، ولذلك فهي تؤمن بأن رؤيتها طويلة الأمد قد قادتها إلى أن تصبح أكثر استدامة، كما أنها على وعي وإدراك بحجم التحديات التي تواجهها المنطقة، وتبذل جهودا ضخمة من أجل معالجة تلك التحديات لتحفيز عملياتنا نحو النمو مستدام.

