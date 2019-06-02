مال وأعمال

أطلقت زين مبادرة تمكين الشباب (ZY)، وهي منصة تهدف إلى رصد وقياس وتطوير الشباب الذين لديهم مهارات مطلوبة وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الموارد التي تسمح لهم بأن ينموا ويزدهروا في بيئتنا السريعة التغير، وعلى مستوى المجموعة حددت زين مؤشرات أداء رئيسة (KPIs) صارمة تندرج ضمن هذه المنصة، وذلك بهدف تقييم مدى نجاح وتأثير المبادرات والبرامج. وفي إطار هذا الجهد المشترك، أقامت شركة زين البحرين مخيما صيفيا للتكنولوجيا، وهو المخيم الذي اشتمل أنشطة وبرامج متعددة بما في ذلك تصميم وبناء روبوتات، وعمل الشفرات الكودية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتجارب STEAM، وخلال العام 2018، انضم ما بين 80 و100 طالب إلى مخيم زين الصيفي للتكنولوجيا، وانطلاقا من استهداف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، دخلت شركة زين الكويت في شراكة مع «أكاديمية الصناع» (Makers Academy) ووزارة الدولة لشؤون الشباب وأقامت ورشة عمل مكثفة لـ50 طالبا لتعليميهم كيفية التصنيع الرقمي واستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد وتصميم مكائن القص بالليزر. ويركز مركز زين للإبداع (ZINC) في الأردن والكويت بشكل خاص على احتضان وإطلاق الفرص لبيئة المشاريع الناشئة، وخلال العام 2018، تم تكريم «مركز زين للإبداع» بإدراجه ضمن الفئة الذهبية كأفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي في اطار جوائز محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وخلال العام 2018، نظمت شركة زين العراق فعالية ZY Waves، وهي ورشة عمل حول كيفية تحويل الأفكار إلى أعمال تجارية ناجحة لـ100 طالب.

