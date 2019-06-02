مال وأعمال

شاركت زين السودان في فعالية «الأسبوع العالمي لريادة الأعمال»، وهي تهدف إلى تزويد رواد الأعمال الطموحين بالفرصة لاكتشاف واستكشاف قدراتهم الكامنة من خلال تبادل الأفكار والخبرات، ومع الاعتراف بأن صعود لاعبي خدمات الـ OTT أسهم كثيرا في زيادة الطلب على كميات ضخمة من البيانات، وهو ما جعل مشغلو شبكات الاتصالات أن يضطروا وعلى نحو متسارع إلى تحديث أداء شبكاتهم، والتعامل مع ضغوطات الأسعار، وتوفير حلول رقمية من أجل تعزيز تجربة العملاء، ولذلك فمن المتوقع لإجمالي حركة البيانات أن يرتفع بنحو 8 أضعاف بحلول نهاية العام 2023، كما تشير التوقعات إلى أن العام 2023 سيتم نقل 20% من حركة مرور البيانات المتنقلة من خلال شبكات الجيل الخامس.

وقد قامت المجموعة بتحديث استراتيجيتها بحيث تعكس هذا التحول بشكل أفضل، وذلك من خلال السعي إلى النمو في مجال حلول المشاريع والتوسع إلى ما هو أبعد من خدمات الاتصال التقليدية، وهذا الأمر يوفر لزين فرصة لتنويع تدفقات الإيرادات عن طريق الاستثمار في رؤوس أموال المخاطر وإطلاق «واجهة برمجة تطبيقات» (API) مفتوحة على مستوى المجموعة.