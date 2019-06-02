مال وأعمال

وفي مجالات الاشتمال المالي، تواصل زين تقديم الخدمات المصرفية المتنقلة للسكان المحرومين من الخدمات البنكية التقليدية، وذلك من خلال خدمة «زين كاش» في كل من العراق والأردن، ومن خلال هذه الخدمة، يتم الاستعاضة بالتوزيع التقليدي للتبرعات النقدية والمدفوعات والمشتريات وتحويلات الأموال، بما يوفر للمجتمعات المهمشة وسيلة للوصول إلى صرف الأموال رقميا، ومن خلال الاستمرار في تطوير الخدمات المالية الرقمية، ساعدت الشركة في تأسيس نظام بيئي مالي أكثر شمولاً في العراق والأردن، والاشتمال المالي هو عامل هام آخر في أهداف التنمية المستدامة، وذلك لأنها يمكن أن تساعد في مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمرأة.