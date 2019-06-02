مال وأعمال

أفرد التقرير المبادرات التي نفذتها مجموعة زين خلال العام 2018 التي عالجت منها العديد من القضايا الملحة في أسواق عملياتها مثل مبادرة Zainiac، وهي منصة إلكترونية داخلية لجميع موظفي زين حيث يتم من خلالها تشارُك وتبادل الأفكار وخلق الحلول بهدف تحفيز روح الإبداع في المؤسسة، وخلال العام 2018، واصلت تلك المنصة السماح لجميع الموظفين على مستوى المؤسسة بأن يقترحوا أفكاراً مبتكرة ويتشاركوا التحديات ويتعاونوا في ما بينهم من أجل تحقيق أهداف مشتركة، وحتى الآن، تم تسليم أكثر من 300 مبادرة وفكرة قائمة لعدد من المشروعات الناشئة، كما تواصل المجموعة تنفيذ برنامج Generation Z لاختيار الخريجين الكويتيين المتفوقين كي ينضموا إلى البرنامج بعد عملية انتقاء شاملة، ويهدف هذا البرنامج الذي مدته عام إلى تطوير المواهب الكويتية الشابة مع التركيز بشكل خاص على تطوير مهاراتهم الرقمية من أجل دعم استراتيجية نمط الحياة الرقمي التي تتبناها زين.

