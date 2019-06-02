مصابيح

للمرة الثانية نكتب هذا الشهر عن الفنان داود حسين وبالذات عن شخصية «جمال» في مسلسل «موضي قطعة من ذهب». وقد حرصت على العودة للكتابة عنه، بعد أن ذهب إلى مناطق إضافية في رصيده وتجربته، وأيضاً حرفته، حيث يحقق حضوراً لافتاً عالياً متجلياً، وهو يقود عملاً درامياً بكامله، لولا ذلك الحضور المتماسك لما كان لهذه التجربة أن تبلغ هذا الأفق من الحضور.

في المحطة الأولى، كتبت عن داود حسين والنقلة التي راح يواصلها بعد تجربته السابقة في مسلسل «عبرة شارع» وهناك كان معه، كوكبة في النجوم والشخصيات والأحداث والمضامين، ولكنه في «موضي» يقود العربة.. عبر مسار يبدو أحادياً أمام بقية الشخصيات والمحاور التي تسير في ركب الشخصية المحورية، حيث شخصية «جمال» الباحث عن ميلاد طفلة أنثى، ليعوض غياب «موضي» يظل يبحث عنها، ويجعل جمهور العمل يطرحون عشرات الأسئلة حول هوية «موضي» فهل هي الأخت.. أو الأم.. أو الحبيبة.. أو غيرهن.

ولأننا لا نبحث عن هوية «موضي» بل نبحث عن مفاتيح ذلك الأداء العالي، والحضور المقرون بالتجليات، والمقدرة على السيطرة على شخصية «جمال» رغم صعوبتها.. وقسوتها.. وتصرفاتها الحادة.

شخصية «جمال» في «موضي قطعة من ذهب» ليست بالشخصية التقليدية، التي ألفها الفنان داود حسين ودرج على تقديمها، بل هي مسار وشخصية جديدة وإضافية لرصيده وتجربته، لذا، يعيشها ويجعلها تتنفس.. بل يحملها معه حتى خارج موقع التصوير.. صنع لها مكياجها.. وملامحها وأسلوبها في التحدث والنظر.. والحركة. لقد استطاع الفنان داود حسين أن يصنع جغرافيا تلك الشخصية، لتذهب إلى الخلود والرسوخ في الذاكرة، واليوم، وبعد مسيرة أربعة عقود من الزمان والأعمال، حينما نشير إلى الفنان داود حسين فإننا حتماً سنشير إلى عدد من الشخصيات، وفي مقدمتها «جمال» في «موضي».

ومع وصول الحلقات إلى نهايتها، تزداد الشخصية توتراً.. بإيقاع متصاعد.. وتزداد الشخصية حدة وعناداً وتوهجاً.. ومواجهة.. وتصادماً مع الجميع.. لأنه يعي أبعاد الشخصية وأهمية ومكانة «موضي» وأيضاً حيثيات ما تعرضت له.. لتظل نابضة في ذاكرته.

يمتلك الفنان داود حسين مقدرة عالية على التحليل، وأيضاً استدعاء مشاهداته، وهو من أبرز الفنانين على متابعة كل ما هو جديد في نتاجات السينما العالمية، لذا فهو يمتلك رصيداً عامراً بالشخصيات وأيضاً النجوم والحلول.

لذا فهو في «جمال» يستحضر كل تلك المشاهدات مع حضور إضافي عال.. يدهشنا بسيطرته على الشخصية، والمقدرة على الكينونة في منطقة درامية لم يزرها من ذي قبل، بعد أن انشغل بالكوميديا جل وقته، ليكتشف لاحقاً، أن أدواته في التراجيديا لا تقل قيمة أو مكانة عن حضوره الكوميدي العفوي.. العذب.

داود حسين عليه أن يعيد النظر عشرات المرات في نوعية الأعمال المستقبلية التي سيقدمها، لأنه بلغ منطقة عالية من التجليات والأداء والكينونة لم تكتب إلا لقلة من نجوم التمثيل الدرامي التلفزيوني على صعيد الدراما الكويتية والخليجية، وهنا التحدي بكل ما تعنيه المفردة.

داود حسين هو «الجمال» في الأداء.. والمعايشة.. والتقمص.. في «موضي قطعة من ذهب».. وبرافو.

