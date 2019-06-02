مصابيح

حينما نتحدث عن «الانسانية» في وزارة الاعلام، بالذات على صعيد انجاز الاعمال الدرامية التي ازدحمت بها شاشتنا الرمضانية، عندها لابد ان نتحدث عن قطاع الصحافة بالذات، على صعيد اجازة النصوص والرقابة، وهو امر يتطلب لياقة عالية راح يتحرك به هذا القطاع بقيادة الاعلامي القدير محمد العواش وفريقه الرائع.

ونحن هنا اذ نثمن توجهات ورعاية ودعم ومتابعة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وكذلك وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي، فإننا في الحين ذاته، نشيد بايقاع الانسيابية، في اجازة النصوص وغيرها من الجوانب الرقابية المتخصصة، والتي تؤكد باننا امام فريق عمل يعي «تماما» اعباءه ومهامه المنوطة به، لذا تم وضع لوائح متخصصة للمواعيد والوقت الخاصة باجازة النصوص بجميع انواعها بالذات، النصوص الدرامية التي كانت هذا العام فوق السقف او المعدل بمساحة كبيرة.

وضمن هذا السياق، تمت اجازة النسبة الاكبر من النصوص المقدمة، وهذا ما يؤكد السقف العالي للحريات التي تتمتع به رقابة الاعلام، والتي تتحرك ضمن لوائح وقوانين وتشريعات معتمدة. بات الجميع يعرفها جيدا، وبالذات صناع الكتابة الدرامية وايضا الانتاج الفني.

اكثر ما يميز قطاع الصحافة، هو تلك الخبرات الاعلامية التي تظل تعمل بصمت وبعيدا عن دائرة الضوء والتصريحات، هامشها ترسيخ قيم التعاون والانسيابية العالية التي تميز حركة الانتاج الفني والدرامي على وجه الخصوص.

ومع نهاية شهر رمضان «تقريبا» فإننا نستطيع التأكيد، بأنه لولا تلك الانسيابية لما استطاعت الدراما المحلية تحقيق هذا القدر من الحضور العالي خلال الشهر الفضيل.. وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي.

