مصابيح

يواصل النجم عبدالعزيز المسلم بروفات «خطوات الشيطان» في صالة علي بهبهاني بالنادي العربي استعدادًا لإطلاقها في موسم عيد الفطر. وبهذه المناسبة أقامت «مجموعة السلام» مؤتمرًا صحافيًا لنجوم المسرحية للحديث عن تفاصيلها.

وقال المسلم: هذا العمل يتوج مسيرة أربعين عاماً.. وسعينا لأن يأتي متكاملًا في جميع عناصره من متعة العرض إلى قيمة الرسالة للجمهور الذي سيعيش أجواء رعب نفسي وواقعي وحقيقي على خشبة المسرح. وكما هو واضح من عنوانها فهي مستمدة من روح الذكر الحكيم فيما يتعلق بكيد الشيطان.

عن تكلفة الإنتاج قال: تعودنا على توفير أفضل أجواء الراحة والمتعة لجمهورنا وهذه مسؤولية في أعناقنا.. لذلك لا نبخل بالصرف على تجهيزات المسرح ومراعاة الأمن والسلامة وتوفير التقنيات والخدع والمؤثرات البصرية وضخامة الديكور وحتى الآن أنفقنا حوالي ربع مليون دينار.. لحرصنا على تقديم عمل لا يقل عن مسرحيات تركت بصمة مهمة مثل «الحاسة السادسة» و«البيت المسكون ـ2».

حول المراهنة على نفسه كونه نجم الشباك الأول في مسرح الرعب أجاب: هناك نجوم مسرحيون كبار مثل الفنان جمال الردهان الذي يضرب به المثل في براعة الأداء لكن الجمهور دوما يبحث عن نجم العرض لافتًا إلى أن المسرح صناعة مكلفة مثل السينما.

ردًا على سؤال حول كثرة عروض الرعب هذا الموسم، أجاب: بعد رحلة ربع قرن وتفردنا في مسرح الرعب، نلنا احترام الجمهور وتقدير واحترام الفنانين.. يسعدني كثيرًا زيادة هذه النوعية من الأعمال.. مثلما يسعدني زيادة الروايات الكويتية التي تستلهم أجواء الرعب وبعض كتابها كانوا يحضرون مسرحياتنا منذ الطفولة. لكن أتمنى ألا يتعامل البعض مع الرعب كلعبة بلا قيمة أو هدف.

وأشاد المسلم بازدهار المسرح الكويتي وكثرة العروض الموجهة للكبار هذا الموسم.. كما رحب بأي تعاون لمجموعة السلام مع المراكز الثقافية الجديدة مثل مركز جابر الأحمد الثقافي.. وأضاف: سبق لنا التعاون مع مراكز ثقافية مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي.. فأتمنى أن تُتاح لنا الفرصة أيضًا في مراكزنا الثقافية التي نفتخر بها.

من جهته تحدث المخرج عبدالله المسلم قائلا: «هذا العمل يعتبر الأول لي في مسرح الكبار، وأعتبره الحلم الذي انتظرته طويلًا. ردًا على سؤال ل «النهار» حول تعامله كمخرج مع والده: بالتأكيد تعلمت من دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية.. كما استفدت الكثير من خبرات والدي.. وهو كممثل راقٍ جدًا في التعامل ومنضبط.. ومن الطبيعي أن أستفيد من تاريخه الفني الكبير في مسرح الرعب لكنه أيضًا يتقبل رؤيتي بثقة وتشجيع. وإدارة كل هؤلاء النجوم الكبار كانت أحد أحلامي خصوصًا أن المسرحية تحمل فكرًا ورؤية جديدة في أجواء من الإبهار السينمائي والدرامي. وعقب عبدالعزيز المسلم على علاقته بابنه كمخرج قائلًا: لا أعتقد أن اختيار عبدالله مغامرة.. فهو خريج معهد المسرح وعمل في مجموعة السلام في مختلف المهام وقدم مسرحيات نالت جوائز.. وسبق للمجموعة أن منحت فرصة سابقة لمخرجين أصبحوا اليوم أصحاب أسماء بارزة مثل عبدالله البدر وعلي العلي، وهذه المرة منحنا الفرصة لعبدالله.. لأننا لا نجامل على حساب الفن وثقة الجمهور فينا. بدورها قالت بطلة المسرحية انتصار الشراح: أجسد شخصية الأم التي تحث على الصلاة والتماسك بين الأسرة للابتعاد عن خطوات الشيطان والدور يحمل رؤية ثرية وعميقة، ودائمًا هناك كيمياء بيني وبين المسلم على خشبة المسرح وسوف يلمسها الجمهور كثيرًا. أما الفنانة مرام فطمأنت جمهورها على حالتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها في القاهرة وأضافت: عملت كثيرًا في مسرح الطفل.. لكن مجموعة السلام كان لها الفضل في عملي في مسرح الكبار وسعيدة بهذه التجربة التي أجسد فيها دور شابة تسير في درب الشيطان لتحذير بناتنا وأخواتنا من حيل الشيطان. الفنان مشعل الشايع قال: العمل يوصل قيمًا راقية للجمهور مع الكوميديا والمتعة البصرية، ودوري يحمل أكثر من حالة مسرحية وتعقيدات وأحداث متنوعة خصوصًا أن معظم مشاهدي أمام النجم عبدالعزيز المسلم. من جانبها قالت الفنانة فوز الشطي: هذه هي تجربتي الثانية مع الفنان عبدالعزيز المسلم بعد «المستذئبون» واستفدت كثيرا من المسلم شخصيا وفنيا.. وأجسد دور بنت تقدم توليفة كوميدية مختلفة. عن دوره قال الفنان محمد الشعيبي: أجسد شخصية شاب ملتزم، وأبعاد الدور ما بين الكوميديا والرعب. وفي الختام قال الفنان محمد عبدالعزيز المسلم إن والده غرس فيه عشق وحب المسرح منذ طفولته، وفي هذه المسرحية سيؤدي دور «بدر» ابن الفنانة انتصار الشراح.

