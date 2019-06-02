الاخيرة

في أواخر أربعينيات القرن الماضي وأوائل خمسينياته كنت أتردد على الجهراء كثيراً بصحبة والدي رحمه الله وذلك من أجل زيارة بعض أهلنا هناك.

وكان فيها - آنذاك - مسجد وحيد نذهب للصلاة فيه أنا والوالد بصورة دائمة ما دمنا هناك، وقد وجدنا أن إمام هذا المسجد كان واحداً من أبناء الجهراء اسمه ساير بن عبدالله العتيبي، وهو رجل كبير السن ولكنه قوي البنية قادر على أداء واجباته في إمامة المصلين ووعظهم، ويبدو مما رأيناه منه أنه قد وهب حياته لنصح الناس وتوعيتهم وإنارة طريق الحق أمام أعينهم، وكانت له نصائح كثيرة يلقي بعضها بعد صلاة العصر دون أن يطيل، إذ كان يكتفي بالإشارة إلى ما يريد، وبالنصح في كل ما ينفع الناس، وكان - أيضاً - يركز على حسن الصِّلات بين الناس وإكرام الجار وإطعام المسكين.

ولد الشيخ ساير بن عبدالله العتيبي في سنة 1895م في قرية كانت خارج الكويت، ولكنه انتقل مع أهله إلى الجهراء في وقت مبكر من عمره وعاش هناك، وصار واحداً من أهل هذه البلاد. وأكسبته أخلاقه الكريمة محبة الناس وتقديرهم، وكان الصوت الديني الوحيد في الجهراء وقت وجوده فيها.

وعلى الرغم مما يشهد به الناس من علمه وفضله، فإنه لم يبدأ في الدراسة إلا في وقت متأخر من أوقات حياته، فقد تعلم القراءة والكتابة والحساب، وتعلم القرآن الكريم وهو في سن الثلاثين من عمره، وكان تلقيه لهذه المعارف عن طريق بعض أهل العلم في العاصمة الكويتية الذين بدأ بأخذ العلم عنهم، ثم تفتَحتَ نفسه على ذلك، واستحسن أن يستمر في طلب العلم والاستزادة منه، فدرس بعد دراسته الأولى على بعض علماء الكويت الكبار، وواصل حتى خرج به طلب العلم إلى الخارج فدرس في بعض البلدان المجاورة.

ولكنه ابتدأ حياته العملية في طريق مختلف، فَشَارَكَ الكويتيين في رحلاتهم إلى الغوص، وكان عمله على السفينة مستقلاً وهو ما يسمّى في مصطلحات الغوص؛ عزّال.

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عاد إلى الجهراء بعد أن امتلأ علماً وصار قادراً على أن يؤدي واجبه في نشر العلم بالدين بين المصلين، وأن يعظهم ويذكِّرهم بواجباتهم التي فرضها الله عليهم وبعد أن وجد الناس - هناك - قدرته على القيام بكل ذلك أبدوا رغبتهم في أن يفتتح عندهم مدرسة لتعليم الصغار وأن يتولى الإمامة والخطابة في المسجد وأعانه بعض الأهالي على أداء هذه المهمة بعد أن أبدى موافقته على القيام بها، فتم إنشاء المدرسة المطلوبة وبدأ الصغار في الالتحاق بها. وكانت ملحقة بمسجد الجهراء، ويتلقى النشء فيها القرآن الكريم، ومبادئ الدين والقراءة والكتابة والحساب، وقد عاونه عدد من المدرسين أتوا من العاصمة لكي يقوموا بالتدريس معه في تلك المدرسة لأنه لم يكن يستطيع وحده أن يتولى كل ما يتعلّق بعملها لكثرة الإقبال عليها، وتعدد المواد التي ينبغي عليه أن يقوم بتدريسها للأطفال. وكان ممن شاركه في هذا العمل الملا علي الدعيج، والملا إبراهيم الحوطي وغيرهما.

ولم يكن عمله قاصراً على إدارة هذه المدرسة فحسب، فقد كان يقوم بأعمال أخرى مهمة تَفْرضُهَا عليه وظيفته الدينية، فهو إمام وخطيب في المسجد، وهو الذي يقوم بتوثيق عقود الزواج هناك، وتعدّى ذلك إلى توثيق عقود تملك الأراضي والمساكن.

أما المدرسة، فقد سارت إلى الأفضل، وعندما وجد الأهالي أنها لم تعد كافية من حيث السعة المكانية تبرع أحدهم بأرض بنيت عليها مدرسة حلت محل المدرسة الملحقة بالمسجد إلى أن قامت دائرة معارف الكويت بدورها في نشر التعليم في جميع المناطق ومنها الجهراء فصارت المدرسة الجديدة تسير تحت مظلة دائرة المعارف وهي التي تتولى تمويلها وإمدادها بكل احتياجاتها.

أما الشيخ ساير العتيبي فإنه لم يلبث أن انتقل من الجهراء إلى منطقة الراس التي هي الآن ضمن مدينة السالمية، فصار إماماً وخطيباً في مسجد يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن تقدم في السن كثيراً فطلب إحالته على التقاعد، وتم له ذلك في سنة 1965م.

وفي فترة تقاعده انتقل إلى رحمة الله تعالى في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة ????م.

ولقد كان - رحمه الله - حافظاً للقرآن الكريم، طيب المعشر، يرتاح المرء إلى مجلسه، فلا يخرج جلساؤه من ذلك المجلس دون فائدة يحصلون عليها منه.

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ومما ينبغي أن يذكر ونحن في نهاية حديثنا هذا أن مسجد الجهراء حين انتقل منه الشيخ ساير العتيبي.

مَجيء شيخ آخر من رجال الفضل والعلم هو الشيخ عبدالرحمن أحمد الكمالي. وقد عرفته رجلاً حريصاً على نشر العلم بالدين كما كان حريصاً على تحصيله، بدأ عمله إماماً وخطيباً في المسجد المذكور في نهاية سنة ????م، ونال كل استحسان المصلين الذين وجدوا فيه الإخلاص للعمل والتقوى التي كان يعبر عنها في سلوكه العام.

أسعدني الله بمعرفته، وكنت أزوره دائماً بصحبة الأخ المرحوم الشيخ أحمد غنام الرشيد، حتى توفي رحمه الله - في سنة ???4م.

