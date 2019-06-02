الاخيرة

انتهى موسم الأمطار الماضي وقد تحول إلى أزمة كبيرة بعد كشفه لمدى هشاشة البنية التحتية وسوء الشوارع والطرق وتطاير الحصى وتكسر الشوارع بل وغرق بعض المناطق السكنية والطرق الرئيسة في البلاد.

وبعد الكارثة التي حصلت وعدت الحكومة بإصلاح الطرق المتكسرة والتي تسببت بحوادث مميتة ومحاسبة الشركات الفاسدة التي قامت ببناء هذه الطرق ورصفها، كما قدمت وزيرة الأشغال جنان بوشهري «اعتذارًا» للشعب الكويتي بسبب فشل منظومة الطرق، لكن كل تلك الوعود تبين أنها مجرد بنج تخديري للشعب الكويتي.

فلقد خرجت علينا الصحف قبل أيام بعناوين عريضة تقول بأن خطة إصلاح الطرق المزعومة والتي بدأتها الحكومة في أبريل الماضي لن تنتهي وفق برنامجها الزمني بل ستمتد حتى العام القادم!

أي أن المواطنين موعودون بعام كامل من الحصى المتطاير والطرق المتدمرة والمتكسرة والتي تسببت بحوادث مأساوية ضاعت معها فلذات أكبادنا من أبنائنا، وأن المواطنين موعودون أيضاً بخسائر مالية كبيرة تسببها هذه الطرق للسيارات، دون وجود تعويض حقيقي من الدولة لما تسببت به من خسائر.

والسبب بحسب الصحف يعود إلى عدم اعتماد الميزانية الإضافية المخصصة من وزارة المالية، ونحن بدورنا نتساءل بدهشة وأين ذهبت الميزانية الأصلية التي وضعت للطرق أصلاً والتي قدرت بـ500 مليون دينار؟ وهو ما يبني بلداناً بكاملها لا مجرد طرق تبين فيما بعد أنها متكسرة وغير صالحة للاستخدام.

وليس عدم اعتماد الميزانية سبباً وحيداً في تأجيل إصلاح الطرق لعام كامل، بل إن مصانع الاسفلت المعتمدة من قبل الحكومة وهي خمسة مصانع لا تعطي أولوية لمشاريع رصف الطرق بل تعطي الأولوية لمشاريعها التجارية القائمة كما أن هذه المصانع تتحكم بالمواد وبالتالي فإنها تتحكم بالأسعار وتتلاعب بالحكومة، والسؤال هنا ما هذه الحكومة التي لا تستطيع أن تحارب فساد الشركات التي تقوم بانتاج الاسفلت ولا تستطيع مواجهتها ؟

وفشلت الحكومة في التنسيق بين أجهزتها المختلفة لحل أزمة الطرق، فالإدارة العامة للمرور بحسب الصحف ترفض إغلاق الطرق في شهر رمضان لصالح وزارة الأشغال بحجة الازدحام، والجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة لم يقرا الميزانيات الجديدة لإصلاح الطرق، والمضحك أن كل هذه الأجهزة تتبع دولة واحدة وكياناً واحداً!

لو كانت هذه الأزمة اختباراً تحريرياً فإن الجهات التي أدارتها وعلى رأسها وزارة الأشغال لا تستحق سوى درجة الصفر بعد أن تبين للمواطنين أن كل الوعود التي أطلقت واللجان التي شكلت والاجتماعات التي عقدت أمام شاشات التلفاز وكاميرات الصحف كانت مجرد ضخ إعلامي، لأننا في ساعة العمل الحقيقي لم نجد سوى المزيد من الشوارع المدمرة والطرق التي لو رآها شخص من بلد آخر لقال إن هذه البلاد هي من أفقر بلاد العالم.

