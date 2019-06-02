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مكة المكرمة- الوكالات: ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن اكثر من 7 ملايين مسلم ادوا خلال الموسم الحالي العمرة وقالت ان الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار 7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي، والذى يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين وكانت أكثر الجنسيات قدوما هي باكستان (نحو 1.6 مليون معتمر) وإندونيسيا (946 ألف معتمر) والهند(643) ومصر(535).

