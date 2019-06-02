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القدس- الوكالات: تحرى قرابة 400 ألف شخص، ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إنّ أكثر من «400 ألف مصلّ احيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك». بدوره قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، الشيخ عزام الخطيب إن «دائرة الأوقاف أنهت استعدادتها لاستقبال الآلاف من المعتكفين «.

ووسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، توافد المصلون، منذ صباح الجمعة على المسجد الأقصى من أنحاء الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل. ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عامًا من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد. كما تمنع إسرائيل سكان قطاع غزة، من الوصول لمدينة القدس، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

