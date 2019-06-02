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الوفيات


حمد ياقوت فرحان فرحان، (60 عاماً)، شيع، الرجال: السالمية، ديوان الرعيل الأول، بجانب دوار الشيوخ، ت: 99733575، النساء: السالمية، ق4، ش2، ج4، م1
عبدالله حسن عبدالله النجار، (89 عاماً)، شيع، قرطبة، ق3، ش4، م52، ت: 99557784
جعفر عبدالجبار مكي المتروك، (80 عاماً)، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99811202، النساء: بيان، ق11، الشارع الأول، ج9، م25 (حسينية أم أحمد المتروك)
صافية عثمان محمد الحضرم، أرملة عبدالله جاسم المضف، (88 عاماً)، شيعت، الرجال: القادسية، ق6، ش69، م1 (ديوان عبدالله جاسم المضف)، ت: 99722553، النساء: القادسية، ق6، ش69، م1، ت: 22563960
إنا لله وإنا إليه راجعون


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