حمد ياقوت فرحان فرحان، (60 عاماً)، شيع، الرجال: السالمية، ديوان الرعيل الأول، بجانب دوار الشيوخ، ت: 99733575، النساء: السالمية، ق4، ش2، ج4، م1

عبدالله حسن عبدالله النجار، (89 عاماً)، شيع، قرطبة، ق3، ش4، م52، ت: 99557784

جعفر عبدالجبار مكي المتروك، (80 عاماً)، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99811202، النساء: بيان، ق11، الشارع الأول، ج9، م25 (حسينية أم أحمد المتروك)

صافية عثمان محمد الحضرم، أرملة عبدالله جاسم المضف، (88 عاماً)، شيعت، الرجال: القادسية، ق6، ش69، م1 (ديوان عبدالله جاسم المضف)، ت: 99722553، النساء: القادسية، ق6، ش69، م1، ت: 22563960

إنا لله وإنا إليه راجعون