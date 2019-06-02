مصابيح

يعد الفنان الكبير احمد مظهر احد الأسماء الكبيرة في جيل العمالقة الذين اثروا السينما المصرية والفن المصري بابداعهم الشامخ وأفلامهم التي خلدت اسماءهم وصنعت جانبا مهماً من تاريخ هذه السينما العريقة.. وقد تميز هذا الجيل بالالتزام والاخلاص وحبهم للفن لذلك اعطوه اكثر مما اخذوا منه.. تميز هذا الفنان الكبير بالقدرة العالية والبراعة الفائقة في تجسيد العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة والمتباينة فقدم كل الأنماط والفئات والمستويات بمهارة وتنوع- حرص عليه لأفلامه ما بين الاجتماعي والسياسي والرومانسي والتاريخي والديني.. والتي وصلت الى «100» فيلم شكلت رصيده السينمائي عبر مشواره الفني الحافل الذي امتد لـ50 عاماً.

بدأ «أحمد مظهر حياته بثياب العسكرية حيث كان ضابطاً في سلاح الفرسان بالجيش المصري وشارك في العديد من المواقف التي اثبتت فيها وطنيته وشجاعته العالمية.. كما تميز بمهارته الفائقة في رياضة الفروسية التي عشقها وحقق بطولات مشهودة خلالها لكن كان هناك عشق آخر في حياة هذا «الفارس» تمثل في عالم الفن والسينما مما جعله يبدل ثياب العسكرية- عن قناعة ورغبة حقيقية- بثياب الفنان الممثل الذي سيصبح من اهم نجوم الشاشة مع توالي افلامه الرائعة والمؤثرة والتي اعتبر معها من اهم افلام السينما المصرية للتميز الواضح في مستواها الفني الراقي.

كما تميز هذا الفنان القدير بثقافته الواسعة والتزامه الشديد على المستويات كافة وأخلاقه النبيلة التي استمدها من الفروسية التي ظل متمسكاً بممارستها بحب جارف ولم يتوقف عنها طوال حياته.. لذلك حمل عن جدارة لقب «فارس السينما المصرية».

تزامل احمد مظهر في الكلية الحربية مع الرئيس جمال عبدالناصر وكان ضمن دفعته عندما تخرجا من الكلية 1939 وكان معهم ايضا عدد من الضباط الذين كانوا فيما بعد النواة التي تشكل منها تنظيم الضباط الأحرار انضم بعد تخرجه لسلاح الفرسان وعشق الفروسية منذ سن مبكرة ومارسها كرياضة وبرع فيها- الى جانب عمله كضابط في الجيش المصري- ووصل بممارسته للفروسية الى الاولمبياد عندما شارك في دورتين اولمبيتين كانت الأولى دورة «لندن» 1948 والثانية دورة «هلسنكى» الاولمبية 1952 وتولى عدة مناصب في الاتحاد المصري للفروسية كما مارس ايضا رياضة «الملاكمة» وبرع فيها وكان اقرب الى الملاكمين المحترفين كان بالفعل عاشقاً للرياضة بشكل اقرب الى الاحترافية رغم انه كان هادياً عاشقاً لها وظل يمارس الفروسية حتى مراح لمتأخرة من حياته بل انه كان من فرسان هذه الرياضة في مصر واشتهر بأنه «فارس» ماهر.

كما عُرف احمد مظهر بوطنيته العالمية واعتزازه بمصريته وعروبته لذلك لم يتوان عن المشاركة في الحرب العالمية الثانية ضمن احدى الفرق التابعة للجيش المصري وشارك في حرب 48.. وكان ضمن الطليعة الأولى من الضباط الذين اسسوا تنظيم الضباط الأحرار وكانوا كثيرا ما يجتمعون في منزله وقد كان محل ثقة وتقدير كامل وهائل من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 التي قام بها هذا التنظيم.. وكانت اخلاقه النبيلة مضرب المثل من الجميع.

كان الفضل في لقائي الأول ومعرفتي بهذا الفنان والنجم الكبير يعود الى المخرج الكبير توفيق صالح الذي عرفني به عندما اخذني الى جلسة ستجمعها بحكم الصداقة الرائعة التي ربطت بينهما وكانا من الأعضاء المؤسسين من ابرز مؤسسيها وأقطابها.. ورغم ان هؤلاء الكبار لا يفضلون ان ينضم اليهم احداً غريبا عنهم في جلساتهم الا ان المخرج الكبير عندما لاحظ تقديري واعجابي الكبير لـ»أحمد مظهر» كفنان كبير وكانسان سمعت الكثير عن اتزانه وأخلاقه العالية وأمام اصراري على ان اقابله وافق وقدمني الى هذا الفنان الكبير الذي رحب بي مبتسما وقال: «أكيد انت ليك معزة خاصة عند الأستاذ توفيق.. لأنه معملهاش قبل كده وحضر معه حد لجلستنا».

أبديت له شكري العميق على ترحابه كما ان ابديت له شديد اعجابه بمكانته وابداعه كفنان ونجم صاحب تاريخ سينمائي حافل ومشرف وبعد اتحدث معه عن افلامه وبعض تفاصيلها ولمست مدى تواضعه وخلقه الراقي وهو يبدي امتنانه لمعرفتي بتاريخه الفني والعسكري والرياضي ومن بين ما تحدثت فيه معه خلال هذا اللقاء الأول الذي كان في بدايات التسعينيات.. سألته عن مدى تأثير ممارسته للفروسية والرياضة عندما تحول الى مجال الفن والسينما؟ قال: «الموهبة وحدها لا تكفي لنجاح الممثل ولابد من عوامل اخرى مهمة جداً الى جوارها حتى يحقق الفنان المكانة التي يرجوها لنفسه من خلال قدرته وتفوقه في اداء ادواره وشخصياته ومن بين اهم هذه الأشياء اللياقة البدنية فاللياقة البدنية للممثل ضرورة حتى يستطيع تجسيد ادواره بمصداقية خصوصا في المشاهد الصعبة صحيح البديل او «الدوبلير» موجود.. لكن المتفرج الذكي سيكتشف بسهولة ان الذي يشاهده امامه هذا «البديل» واذا قيل هذا مرة فلن يقبله مرة اخرى كما اننا في بعض الأوقات نعمل لساعات طويلة داخل الاستديوهات وأحيانا خارجها وهذا يتطلب جهداً فائقا من الممثل لذلك لابد وأن تكون لياقته البدنية على درجة عالية بعد هذا اللقاء الأول التقيته عدة مرات اخرى في الاستديوهات وخارجها لكنني كنت سيئ الحظ لأنني لم اعرفه الا في السنوات الأخيرة من حياته.

ورغم مكانته كضابط في الجيش المصري عُرف عنه الوطنية والشجاعة ورغم عشقه للفروسية وبطولاته الرياضية الا ان عشقه للفن والسينما كان جارفاً فقرر عن قناعة ورغبة حقيقية ان يبدل ثيابه العسكرية بثياب الفنان وتحول الى التمثيل بعدما وجد المناخ من حوله مهيأ تماماً لهذه الخطوة حيث كان ظهوره الفني يحمل طابعاً خاصاً وصورة مغايرة عن ايا من النجوم المتواجدين على الساحة وكانت بطولاته الرياضية وفروسيته التي اشتهر بها مشجعة ومطلوبة الى حد كبير لكي يدخل مجال الفن والسينما على وجه التحديد وكانت البداية فيلم «ظهور الاسلام» المأخوذ عن قصة «الوعد الحق» لـ د.طه حسين بعدها كان دوره الشهير «البرنس علاء» في الفيلم الشهير «رد قلبي» الذي اخرجه عزالدين ذو الفقار ثم انطلق بعدها سينمائيا بشكل قوي ومؤثر ليقدم سلسلة طويلة من الأفلام الرائعة منها «دعاء الكروان»- و«اسلاماه»- «غرام الأسياد»- «الطريق المسدود»- «النظارة السوداء»- «ليلة الزفاف»- «الزوجة العذراء»- «العتبة الخضراء»- «الأيدي الناعمة»- «الناصر صلاح الدين» وقد اطلقت هذه الأفلام وغيرها موهبته الكامنة كممثل وفنان يملك قدرات خاصة وأصبح من كبار النجوم في السينما المصرية.

وسألته يوماً عن رؤيته للفن الذي احبه وللسينما التي عشقها؟ قال: «رغم هذه المسيرة الفنية الطويلة لم اجد في داخلي تعريفا محددا للفن هل هو الابداع هل هو التمثيل؟ هل هو صناعة الشيء من غير مواده كما يفعل الكاتب والرسام؟ ام هو شيء آخر غير هذا كله.. لكن بكل تأكيد هو شيء ممتع ورائع وبه سمو ورقي لأنه يخاطب ارقي ما في الانسان مشاعره ووجدانه وبالطبع عقله اما السينما فأنا اراها وحش يمكن استغلاله لصالح الانسان ويمكن استغلاله لتحطيمه وهذا يتوقف على السياسة التي تتحرك في ظلها هي سياسة من اجل التقدم والرقي ام من اجل اشباع الغرائز».

كان هذا الفنان الكبير ينظر الى السينما العربية على انها تتميز بمذاق خاص اكتسبته على مر السنين الماضية من ايام روادها الأوائل الى احدث مخرج يعمل فيها اليوم.. وكان يرى ان السينما عندنا ذات لون خاص يتسم بالبساطة والعاطفية ومخاطبة الضمير ولا مانع ابدا ان تلعب بالنفوس البشرية ما بين التراجيديا والكوميديا وسألته يوماً: تميزت معظم افلامك بالأدوار الجادة والشخصيات التي شكلت علامات في تاريخك الشخصي وفي تاريخ السينما نفسه فمن اي زاوية قدمت الكوميديا في افلام مثل «لصوص لكن ظرفاء» و«العتبة الخضراء» وغيرها حتى دورك في «الأيدي الناعمة» اكسبت لمسة كوميدية؟ قال: الفنان من الصعب جدا ان يثبت على نمط واحد في ادواره وشخصياته وألا تجمد وتكلس وقضى على موهبته لذلك حرصت على التنوع في ادواري بشكل دائم حتى لا اصاب انا اولا «بالزهق» والملل وأيضا حتى احافظ على لمسة التجديد.. وأحببت الكوميديا التي قدمتها في هذه الأفلام التي ذكرتها وغيرها مثل الجريمة الضاحكة مثلاً.. والكوميديا عندما تقدم بشكل راق وبلا افتعال تصبح فناً راقياً وهادفاً جماهيريته الواسعة».

الى جانب تواضعه الشديد والتلقائي وحالة الصدق الدائمة التي عاش بها داخل الوسط لفني وفي ادواره وابداعه وفي حياته الخاصة بعيداً عن الفن والى جانب اخلاقه العالية الرفيعة داخل الوسط الفني وخارجه والتي كانت اقرب الى اخلاق الفرسان بشكل حقيقي وواقعي بعيدا عن الانشائية والافتعال والتي كانت من اهم مميزاته وملامحه كفنان وكانسان كان «أحمد مظهر» ضمن الفئة القليلة جداً داخل الوسط الفني الذي تميز بثقافته العالية والموسوعية ومن خلال هذه الثقافة الرفيعة كانت رؤاه وآرائه دائما محل اهتمام وتقدير وكان راصداً للفرق بين السينما العربية والسينما العالمية التي خاض تجارب قليلة للغاية خلالها وشارك في عدة افلام اجنبية وسألته يوماً عن هذا الفارق الذي رصده؟ قال: «السينما العربية اذا كانت تصف بعنصر الامتاع السمعي والبصري كالأغنية والرقصة وبهذا المفهوم نشأت وأنتجت افلاماً دخلت قلوب الجماهير سواء كانت ملتزمة بالقواعد السينمائية الدقيقة ان خرجت عليها فان السينما العالمية في فترات عديدة من تاريخها كانت تلهث وراء المهرجانات والفيلم التقدمي والتجديد بكل اشكاله وحين نتحدث عنها كفن بغض النظر عن الموضوع فأنا ارى ان استخدام السينما العالمية للقطات القريبة جدا تعتبر مزعجة للعين لان العين الانسانية لا تركز على الجزئيات طوال الوقت.. ويجب ان تتطابق عين الكاميرا مع عين الانسان في علاقتها بالأشياء لان العكس من ذلك يضايق العين لذلك فأنا لا اتذوق هذه السينما بشكل كبير لأني لا ارى فيها جمال البنت الفلاحة البسيطة التي لا تعرف الافتعال والتصنع.

ومن الغريب بل والمدهش ان هذا النجم الكبير برغم نجاحه العريض والهائل كممثل قدم عشرات البطولات والأفلام الرائعة والناجحة كان عندما يتحدث عن نفسه يقول «أنا كاتب سيناريو درجة اولى ومخرج درجة ثانية وممثل درجة ثالثة.. رغم انه لم يُقدم على خوض تجربة الكتابة والاخراج السينمائي الا من خلال فيلمين فقط ومن هذه الرؤية لنفسه ومن اصدقاء مقربين الذي كانوا يرون فيه صاحب قدرة فائقة على الكتابة والتعبير اطلقت عليه «مجموعة الحرافيش» الشهيرة الذي كان من اهم وابرز اعضائها الى جانب «نجيب محفوظ وتوفيق صالح والروائي عادل كامل» وعدد آخر من اصدقائهم المقربين اطلقوا على احمد مظهر لقب «رب لسيف والقلم» استلهاماً من الشاعر والفارس المصري «محمود سامي البارودي» الذي كان بارعاً في الشعر والفروسية والذي حمل نفس اللقب تقريباً. كما كان معروفاً عن هذا الفنان الكبير الالتزام الكبير على المستوى الفني والانساني فلم يقدم عملاً رديئاً او دون المستوى طوال مشواره الفني وظل محترماً لفنه وتاريخه ولم يتنازل قط تحت اي ظروف وكان يقول: «تصيبني الدهشة في الفترة الأخيرة عندما اجد من يتصل بي او يطرق بابي من اشخاص لا علاقة لهم بالفن ويعرضون علىّ سيناريوهات رديئة وهابطة والغريب انهم كانوا يندهشون من رفضي لهذه السيناريوهات».

ومن هذا الالتزام لم يكرر تجربة الاخراج التي خاضها في فيلمين عندما وجد ان ما يقدمه كمخرج ومؤلف- رغم قناعته الكاملة به- لم يحقق النجاح الجماهيري الذي كان يتوقعه.. وقد سألته يوما تجربته في الاخراج والكتابة ولماذا اتوقف عند فيلمين فقط؟ قال: «وجدت ان التجربة التي قدمتها في هذا الاتجاه لم تجد التجاوب الذي توقعته ففي فيلمي الأول نفوس حائرة» وكان من بطولتي مع ميرفت امين وصلاح نظمي لم يكن ملائما لذوق الجمهور رغم اشادة النقاد به.. اما الفيلم الثاني «حبيبة غيري» فاعتقد ان السبب في عدم تحقيقه للنجاح المأمول فيرجع الى التنازلات التي قدمتها والتي ندمت عليها بعد ذلك لأنني راعيت متطلبات ذوق الجمهور.. وهو ما لم افعله في الفيلم الأول.. ورغم انني خسرت مادياً من هذه التجربة الا انني استفدت منها كثيرا.

كان احمد مظهر له رؤية خاصة في مقياس نجاح وسقوط الفيلم فهو يرى ان سقوط الفيلم يكون من خلال شباك التذاكر وتراجع الايرادات وقلة الاقبال الجماهيري عليه.. اما مقياس نجاحه فهو يكمن في ارتفاع مستواه الفني بالتزامن مع الاقبال الجماهيري.. وكان يرى ان الممثل عندما يمثل امام الكاميرا وفي اداءه للشخصية التي يجسدها يكون هذا قمة الفشل وسألته يوماً عن اسلوبه في التعامل مع ادواره؟ قال: «بداية تعلمي للتمثيل كانت مع اول افلامي «ظهور الاسلام» على يد المخرج ابراهيم عزالدين.. واذا اردت ان اقدم وصفاً للأسلوب الذي اتعامل به دائما مع ادواري فهو يكمن في الطبيعية اكون طبيعي جداً وصادقاً جداً بمشاعري الداخلية مع الشخصية وبما يتناسب مع حالتها ومشاعرها في اللحظة نفسها سواء كانت حزينة- متألمة- تفكر تحب- تسخر- تضحك وربما هذه الملامح الأخيرة هي التي دفعت بعض المخرجين يسندون لي ادوارً كوميديا ولكني طوال مسيرتي الفنية كنت اهتم بكل اللقطات مهما كانت درجة تأثيرها او ضعفها».

وكان للفنان الكبير رؤية خاصة للفروسية التي ظل يمارسها طوال حياته وحصل من خلالها على بطولات ومشاركات دولية عديدة كان يقول: «الفروسية فن وهي تخرج من مجرد التعامل مع الخيل الى اكتساب مجموعة من الأخلاقيات هي اخلاقيات الفرسان ومقوماتها اجادة القتال على ظهر الخيل وقبل ذلك اجادة ركوب الخيل وفهم كل ما يتعلق بالحيوان ولا يستعين الفارس مطلقا بأحد في تعلم هذه الأخلاقيات لأنها اخلاقيات عامة مثل الشجاعة واغاثة الملهوف والتواضع والتعامل الانساني مع الناس مهما اختلفت مستوياتهم ودرجاتهم.

وكان النجم الكبير مثالاً يُضرب به المثل في التواضع والالتزام داخل الوسط الفني وخارجه.. هادئاً دائماً.. متأمل طوال الوقت.. بسيط وشديد الرقي في التعامل مع الآخرين في الفن وخارجه.. كنت حاضرا في الاستديو هوي صور فيلم «رغبات» مع المخرج كريم ضياء الدين وجدت انه حضر للاستديو في وقت مبكر جداً وقبل العديد من ابطال الفيلم الذين يقلون عنه مكانة وتاريخاً واندهشت بشدة ليس من هذا الالتزام الشديد لكن ايضا من حالة الهدوء وعدم التذمر التي كان عليها.. ولم تكن هذه حالة النجوم التي القتها داخل الوسط الفني مع من هم اقل منه مكانة.. فسألته: ماذا عن النجومية يا استاذ؟ ابتسم وقال بنبرته الهادئة المعتادة: «لا اعرفها ولم اتعامل بها انا ممثل وفنان واعتز كثيراً بهذه المهنة وهذا اللقب».

حصل الفنان الكبير على العديد من الجوائز والتكريمات والأوسمة عن افلامه ومجمل اعماله ومشواره الفني.. وكان يقول: «الجوائز والتكريم تسعد الفنان.. لكنها بالنسبة لي لم تكن ابداً هدفاً او غاية ولم اسع اليها او اعمل من اجلها.

