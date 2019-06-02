مصابيح

«اللّهمّ صلِّ عَلَى محمّدٍ وآلِهِ، وإذا كانَ لَكَ في كُلّ لَيْلَةٍ من ليالي شهرِنا هذا رِقابٌ يَعتِقُها عَفْوُكَ أو يَهَبُها صَفْحُكَ، فاجْعَل رِقابَنا من تلكَ الرِّقابِ، واجعَلْنا لِشَهْرِنا من خَيْرِ أهْلٍ وأصحابٍ».

إنّها دعوات العباد الذين يشعرون بثقل الخطايا على رقابهم حتى كأنّ النار تطلّ عليهم لتملكها، كما يملك صاحب الحقّ مورد حقّه، فيتعلقون بوعد الله لهم بأن يعتق في هذا الشهر رقاباً خاطئة من النار، ويبتهلون إليه أن يجعل رقابهم من تلك الرقاب، وأن يوثّق صلتهم بهذا الشهر كما لو كانوا من أهله وأصحابه في نتائج الخير والمغفرة التي خصّ الله بها أيامه ولياليه.