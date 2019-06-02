عربيات ودوليات

مكة المكرمة «كونا»: ناشد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بتحقق آمال وتطلعات أبنائها وتجاوز ما يعكر صفوها ووضع حد للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها وصدع وحدة موقفها.

وقال سمو الأمير في كلمة ألقاها مساء الخميس أمام القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة: «تمكنا عبر أربع عقود مضت من الحفاظ على مكاسبنا وتطوير آليات عملنا الخليجي المشترك ومواجهة العديد من المخاطر والتحديات».

وشدد سموه على أنه «بدون ذلك وفي ظل الأوضاع المريرة التي نواجهها سنبقى عاجزين عن منح الأمل والتفاؤل لشعوبنا التي أرهقها خلافنا وآلمها استمراره». وأضاف سموه أنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي تنبئ بتداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها «يشكل مدعاة لنا جميعا بأن نستشعر ما يحيط بنا من مخاطر وتحديات».

وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير:

«بسم الله الرحمن الرحيم..خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.. أصحاب الجلالة والسمو.. معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. أصحاب المعالي والسعادة.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود بداية أن أعرب عن بالغ سعادتي باللقاء بكم كما أود أن أتقدم بالتهنئة لكم بحلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك متضرعا الى الباري عز وجل أن يتقبل صيامنا ودعاءنا كما أود أن أتقدم لأخي خادم الحرمين الشريفين بالشكر والتقدير على الدعوة للقائنا اليوم والتي تعبر عن احساس عالي المستوى بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي نواجهها جميعا.

أصحاب الجلالة والسمو.. تتجه أنظار وأفئدة أبناء دول المجلس اليوم الينا بالدعاء الى الباري في هذه الليالي المباركة بأن نضع حدا لخلاف عصف بنا وأضر بمصالحنا وصدع وحدة موقفنا التي نواجه بها التحديات لنصبح عاجزين عن مواجهة تحدياتنا وانني أناشدكم من هذا المكان الطاهر أن نحقق آمال وتطلعات أبنائنا وأستحلفكم بالله بتجاوز ما يعكر صفونا بأمور ليس لها أن تثنينا عن أن نضع مصالح دولنا ومستقبل شعوبنا نصب أعيننا لنعيد الوحدة لصفوفنا والتي تمكنا عبر أربع عقود مضت من الحفاظ على مكاسبنا وتطوير آليات عملنا الخليجي المشترك ومواجهة العديد من المخاطر والتحديات فبدون ذلك وفي ظل الأوضاع المريرة التي نواجهها سنبقى عاجزين عن منح

الأمل والتفاؤل لشعوبنا التي أرهقها خلافنا وآلمها استمراره.

أصحاب الجلالة والسمو.. ان لقاءنا اليوم في هذه البقعة المقدسة وفي هذه الليلة المباركة وفي ظل تطورات متسارعة تشهدها منطقتنا تنبئ عن تداعيات خطيرة على أمننا واستقرارنا يشكل مدعاة لنا جميعا بأن نستشعر ما يحيط بنا من مخاطر وتحديات لنسمو فوق خلافاتنا ولنضع المصالح العليا لدولنا فوق كل اعتبار ونستذكر بكل الفخر ما تحقق لنا من انجازات في اطار منظومتنا الخليجية التي نحتفل بمرور ثمانية وثلاثين عاما على انطلاقتها.

أصحاب الجلالة والسمو.. لقد عانت منطقتنا لسنوات عديدة حروبا وصراعات ضاعفت من آلامنا وعمقت جراحنا لنشهد اليوم تطورات خطيرة ومتسارعة بكل تداعياتها المهددة لأمننا كما مازال محيطنا العربي يعاني توترا وتأزما غير مسبوقين حيث مازال الصراع الدامي في اليمن مستمرا بكل ما يمثله من تهديد لأمننا واستقرارنا كما أن الأوضاع المأساوية في سورية وليبيا تشكل تهديدا لأمن أمتنا العربية فضلا عما نشهده من اضطراب للأوضاع في السودان والجزائر كل هذه التطورات الخطيرة التي نعيشها اليوم تؤكد أهمية استمرار لقائنا دائما في اطار منظومتنا الخليجية والحرص على وحدة صفوفنا للحفاظ على مصالح دولنا وضمان مستقبل شعوبنا ونؤكد في هذا الصدد تضامننا ووقوفنا التام مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة واستنكارنا وادانتنا الشديدين للهجمات التي استهدفتهما لما تمثله من تهديد لأمنهما واستقرارهما وتعريض لسلامة الملاحة الدولية وامدادات الطاقة الى دول العالم لمخاطر حقيقية.

أصحاب الجلالة والسمو.. اننا مطالبون ازاء ما نشهده اليوم من تصعيد وتزايد وتيرة التوتر أن يكون لنا تواصل مع أصدقائنا وحلفائنا لنؤكد لهم أن التصعيد لن يقود الا للصدام والدمار لكل مقدراتنا وأن لابد من تغليب الحكمة والتمسك بخيار الحوار لاحتواء الموقف ولتجنيب منطقتنا ويلات حروب عانينا منها طويلا. كما أننا مطالبون للتواصل مع الطرف الآخر والتوضيح وبكل صراحة وشفافية له بأن أسباب عديدة وممارسات خطأ وراء وصولنا لهذا المستوى من التوتر يتطلب منا الأمر معالجتها والعمل على تصحيح المسار في التعامل مع الأحداث في المنطقة ومع هموم ومشاغل أبنائها.

أصحاب الجلالة والسمو.. اننا ننظر الى عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن على أنها تمثل فرصة لنا للتحرك لنقل همومنا ومشاغلنا وتخوفنا من التطورات الأخيرة الى هذا المحفل الدولي كما نؤكد استعدادنا للتفاعل مع كل ما قد يطرح في مجلس الأمن للوصول الى قرارات وبيانات تصدر عن المجلس في هذا الصدد.

وفي الختام نتضرع الى الباري عز وجل أن يحفظ دولنا ومنطقتنا ويجنبها تداعيات ما نشهده من تصعيد وأن يوحد صفوفنا متمنيا لاجتماعنا كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

