عربيات ودوليات

مكة «كونا»: دان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخميس الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الارهابية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالسعودية. وشدد المجلس في بيان ختامي صادر عقب قمة خليجية طارئة في مكة المكرمة دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن هذه الأعمال الارهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار امدادات الطاقة مؤكدا تضامن دول المجلس مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات الارهابية التي تهدف الى اثارة الاضطرابات في المنطقة.

واعرب المجلس الأعلى عن تأييده ودعمه لكل الاجراءات والتدابير التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مستنكرا اطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية والتي بلغ عددها اكثر من 225 صاروخا باتجاه السعودية ومنها ما استهدف مكة المكرمة وأكثر من 155 طائرة مسيرة بدون طيار.

كما دان تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقليمية للامارات والتي طالت ناقلة نفط اماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية معتبرا ذلك تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وينعكس سلبا على السلم والأمن الاقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول. وأكد المجلس تضامنه مع الامارات العربية المتحدة وتأييده ودعمه لجميع الاجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها داعيا المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية الى تحمل مسؤولياتها لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية.

واكد قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة هذه التهديدات لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الاسلامية والثقافة العربية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون. وفي اطار السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الاقليمية اكد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لخليجي المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعا وما تضمنته مبادئ النظام الأساس لمجلس التعاون وقرارات المجلس الأعلى بشأن التكامل والتعاون بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في دول المجلس.

وجدد التأكيد على مواقف المجلس الأعلى وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران مشددا على ضرورة التزام ايران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وايقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الارهابية وكذلك الامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية. ودعا النظام الايراني الى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يتخذ اجراءات حازمة تجاه النظام الايراني وخطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول ايران على قدرات نووية ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج ايران للصواريخ الباليستية. واكد ضرورة أن تقوم ايران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤن الداخلية لدول المنطقة ووقف دعم الجماعات والميليشيات الارهابية وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية. واشاد المجلس الاعلى بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية وتعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة. وجدد تأييده للاستراتيجية الأميركية تجاه ايران بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج ايران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للارهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري وميليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية. واشاد بالاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهتها. واكد المجلس الاعلى حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول منددا بالتهديدات الايرانية لحرية الملاحة البحرية ولامدادات النفط.

ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأشاد قادة دول المجلس بالدور القيادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين ودعوته الى انعقاد هذه القمة الطارئة والقمة العربية والقمة الاسلامية سعيا الى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها. واكد المجلس الأعلى ان المنطقة تمر بظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الامارات والسعودية تهدد بشكل مباشر الامن والسلم في المنطقة وحركة الملاحة والتجارة العالمية.

