عربيات ودوليات

مكة المكرمة - «كونا»: دعا سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى تغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة ازاء التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وقال سمو الأمير في كلمة القاها مساء الخميس امام القمة الاستثنائية العربية في مكة المكرمة «نشعر بتخوف كبير وقلق بالغ ان يضيف التصعيد الذي تواجهه منطقتنا وتداعياته الخطيرة جرحا الى تلك الجروح الأمر الذي يدعونا ان نعمل بكل ما نملك ونسعى الى احتواء ذلك التصعيد».

وأشار سموه الى ان الأمة العربية عانت -ولازالت- اوضاعا صعبة وتراجعا حادا في امنها واستقرارها انعكس على قدرتها على تفعيل العمل العربي المشترك وتعطيل لكل مقومات التنمية والبناء لدولها. وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.. خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.. اصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. معالي د. أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.. اصحاب المعالي والسعادة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يطيب لي ان اتوجه لكم جميعا بالتهنئة بحلول العشر الأواخر من رمضان متضرعا الى الباري عز وجل بأن يتقبل صيامنا ودعاءنا ويلهمنها في هذه الليالي المباركة ومن هذه البقعة الطاهرة ان نحقق ما يتطلع اليه ابناء امتنا العربية من آمال وتطلعات. كما اود ان اتقدم لأخي خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة التي تعبر عن حرص جلالته على مصالح امتنا العربية وعلى آلية عملنا العربي المشترك لخدمة هذه المصالح.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ان لقاءنا اليوم يأتي في ظروف دقيقة ومخاطر محدقة بأمن واستقرار امتنا العربية كما ان هذا اللقاء يعبر عن ادراك لخطورة ما نتعرض له اليوم من تصعيد وتداعيات تهدد امننا واستقرارنا تستوجب منا تدارس السبل الكفيلة للحفاظ على ذلك الأمن والاستقرار.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. لقد عانت ولازالت امتنا العربية لسنوات عديدة اوضاعا صعبة وتراجعا حادا في حالات امنها واستقرارها انعكس على قدرتنا على تفعيل عملنا العربي المشترك وتعطيلا لكل مقومات التنمية والبناء لدولنا. فمسيرة السلام في الشرق الأوسط تعاني وبكل اسف جمودا لتشهد معها القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى تراجعا على مستوى اهتمام العالم مما يدعونا الى التأكيد على ثوابتنا في معالجتنا لهذه القضية وبأن اي حل لا بد وأن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما ان الأوضاع المأساوية في سورية الشقيقة والصراع الدامي في اليمن واشتعال الاشتباكات في ليبيا واضطراب الأوضاع في السودان والجزائر فضلا عما نواجهه من استمرار ظاهرة الارهاب كلها تمثل جروحا في جسد هذا الوطن واليوم نشعر بتخوف كبير وقلق بالغ ان يضيف التصعيد الذي تواجهه منطقتنا وتداعياته الخطيرة جرحا الى تلك الجروح الأمر الذي يدعونا ان نعمل بكل ما نملك ونسعى الى احتواء ذلك التصعيد وأن نسهم في تغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. اننا مطالبون ازاء ما نواجهه من تصعيد ومخاطر محدقة بنا الى ان نبادر بالتواصل وبما لدى الأشقاء من علاقات بأطراف التصعيد في محاولة لاقناعهم بتغليب الحكمة واللجوء الى الحوار والتأكيد بأن اسبابا وممارسات خاطئة وراء ذلك التصعيد تستوجب منا المبادرة والتحرك لتصحيح مسارات خطأ في تعامل الجانب الايراني للأحداث والتطورات ولمشاغل وهموم دول المنطقة.

وفي الختام نتضرع الى الباري عز وجل ان يحفظ لدولنا امنها ولمنطقتنا استقرارها ويجنبنا تداعيات ما نشهده من تصعيد متمنيا لاجتماعنا كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

